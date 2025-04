FIA-president hint op aanpassen controversiële scheldregels

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft weer voor de nodige opschudding gezorgd. Ben Sulayem heeft namelijk laten weten dat hij overweegt om de regels omtrent het wangedrag van de coureurs aan te passen. Eerder ontstond er juist veel ophef over deze regels.

Begin dit jaar zorgde de FIA voor de nodige onrust onder de coureurs. Ze pasten bijlage B van de Sporting Code aan, het gedeelte van het regelboek waar het gaat om het wangedrag van de coureurs. Onder deze regel valt ook het taalgebruik, waardoor coureurs dit jaar reusachtige boetes, mogelijke schorsingen en zelfs aftrek van WK-punten kunnen krijgen als ze vloeken tijdens een persconferentie. Het zorgde voor veel irritatie bij de coureurs, die het hier niet mee eens waren.

Feedback van de coureurs

Ben Sulayem maakte zich echter hard voor dit punt, tot nu. Op Instagram komt hij met een opvallend statement: "Na constructieve feedback te hebben ontvangen van de coureurs in onze zeven wereldkampioenschappen, overweeg ik verbeteringen door te voeren aan bijlage B. Als een voormalig rallycoureur, begrijp ik de zaken waaraan ze worden blootgesteld beter dan de meesten."

"Bijlage B is een belangrijk onderdeel van de International Sporting Code, en het staat centraal bij het helpen van de sport toegankelijk maken voor iedereen van ons sportieve familie."

'Mensen maken de regels'

De president van de FIA geeft daarna aan dat het heel belangrijk is om fouten toe te geven: "Mensen maken de regels, en mensen kunnen de regels aanpassen. Dit principe van altijd de regels aanpassen is iets waar ik altijd in heb geloofd. Het staat aan de basis van alles wat we bij de FIA doen."

In de Formule 1 waren er nog geen coureurs bestraft voor het vloeken onder de aangepaste regels. In het WRC wel, waarna de coureurs in protest gingen en weigerden interviews te geven. Afgelopen weekend sloten ze echter een deal met de FIA, en dat lijkt nu een voorbode te zijn geweest voor het statement van Ben Sulayem.