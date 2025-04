Sainz neemt zorgen weg over gloednieuw F1-circuit

De werkzaamheden aan het nieuwe Formule 1-circuit in Madrid zijn vorige week begonnen. Williams-coureur Carlos Sainz was aanwezig bij de aftrap van de werkzaamheden, en hij is ook betrokken bij het project. Hij heeft zijn collega's in de koningsklasse gerust gesteld, en stelt dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.

De Spaanse Grand Prix neemt na dit seizoen afscheid van Barcelona. Vanaf volgend jaar wordt de race verreden op een gloednieuw circuit in Madrid: de Madring. Eind vorige week werd het circuit gepresenteerd, en gaf Sainz het startschot voor de werkzaamheden. De baan is een soort hybride-stratencircuit rondom het IFEMA-complex en het festivalterrein van Valdebebas. De lay-out kent een aantal bijzonder bochten, waaronder een zeer lange en steile kombocht.

Sainz stelt coureurs gerust

Het lijkt erop dat het wederom een saai stratencircuit kan worden. Sainz stelt bij Motorsport.com dat dit niet het geval is: "De coureurs hebben me gevraagd naar het circuit, de bochten en de lay-out. Ik heb ze gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dat ik zoveel mogelijk gaan helpen om van het circuit een goede show te maken."

Circuit heeft karakter nodig

Sainz wil dat het een combinatie tussen een krap stratencircuit en een klassiek Europees circuit gaat worden. "Wat ik als coureur van een circuit vraag, is dat het charisma en karakter heeft. Dat het veel bochten heeft die het uniek maakt. Er zijn circuits zoals Bakoe, dat buiten de sectie bij het kasteel geen grote bochten heeft, maar het heeft wel karakter, want het heeft zijn lange rechte stukken, en er wordt veel ingehaald. Het is spectaculair."

"Dan is er Jeddah, dat zijn allemaal snelle bochten en ook spectaculair is. Het zijn allemaal circuits in steden, maar ze zijn erin geslaagd om karakter te hebben. Wat ik van Madrid vraag, en dat gaan we bereiken, is dat het karakter heeft dat ligt tussen een hybridecircuit, met de muren dicht bij, en dat meer open gedeelte, zoals een Europees circuit. Dat vinden we als coureurs het leukst."