'Colapinto weer in beeld voor Alpine-zitje'

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de toekomst van Franco Colapinto er uit gaat zien. De jonge Argentijnse coureur maakte vorig jaar veel indruk tijdens zijn invalbeurt, maar voor 2025 heeft hij geen zitje. Hij wordt nu wederom in verband gebracht met een zitje bij Alpine.

Colapinto maakte vorig jaar enigszins verrassend zijn debuut in de Formule 1. Hij werd bij Williams aangewezen als de vervanger van de teleurstellende Logan Sargeant. Colapinto mocht het seizoen afmaken bij Williams, maar hij wist dat er geen zitje beschikbaar was bij dit team. Williams heeft voor dit jaar Carlos Sainz vastgelegd, waardoor Colapinto genoegen moet nemen met een reserverol.

In zijn invalraces in 2024 maakte Colapinto echter zeer veel indruk. Hij kon zijn teamgenoot Alexander Albon aardig bijhouden, en hij scoorde uiteindelijk vijf WK-punten. Dit leverde hem een negentiende plaats in het wereldkampioenschap op, en dat was zeker niet slecht. Hij hield onder meer beide Sauber-coureurs achter zich, Guanyu Zhou en Valtteri Bottas kwamen in tegenstelling tot Colapinto wel het hele seizoen in actie.

Alpine

Alle zitje voor dit jaar zijn gevuld, maar toch maakt Colapinto mogelijk nog een kans. Volgens het Argentijnse medium Diario Olé zou Colapinto in beeld zijn bij Alpine. Het medium stelt dat ze van een zeer betrouwbare bron hebben gehoord dat Alpine op het punt staat om een deal te ondertekenen met Colapinto voor later dit jaar. Het medium stelt dat niemand rondom Colapinto dit wil bevestigen, maar dat ook niemand het wil ontkennen.

Briatore

Bij het team van Alpine zou Colapinto dan in beeld komen om Jack Doohan te vervangen. De Australiër rijdt dit jaar zijn debuutseizoen in de Formule 1, maar volgens Diario Olé zou hij slechts over een contract voor zes races beschikken. Colapinto zou dan in beeld kunnen komen voor de races daarna. Opvallend genoeg stelde Alpine-adviseur Flavio Briatore in de afgelopen weken meerdere keren dat niets zeker is in de Formule 1.