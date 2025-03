De toekomst van Liam Lawson bij Red Bull Racing is onzeker. Na twee tegenvallende raceweekenden, gaan er geruchten rond over zijn positie bij Red Bull. Het lijkt erop dat zijn zitje kan worden opgevuld door Yuki Tsunoda, en het lijkt erop dat Franco Colapinto mogelijk in beeld komt voor zijn zitje bij Racing Bulls.

Lawson is vanaf dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Het was de bedoeling dat hij Verstappen rugdekking kon geven, maar dat lukte hem niet in Australië en China. Tijdens beide raceweekenden bleef hij haken in het achterveld, en kwam hij niet in de buurt van de punten. Bij Red Bull zijn ze streng, en direct na de Chinese Grand Prix gingen er hardnekkige geruchten rond over zijn toekomst.

Toekomst Lawson

Als ze besluiten om Lawson aan de kant te schuiven, dan lijkt Yuki Tsunoda in beeld te komen. De Japanner is bij Racing Bulls goed aan het seizoen begonnen, en hij aast nadrukkelijk op het zitje van Lawson. De kans bestaat zelfs dat er al voor de Japanse Grand Prix een rijderswissel wordt doorgevoerd. De vraag is dan wat er met Lawson gaat gebeuren, want het lijkt niet vast te staan dat hij dan teruggaat naar Racing Bulls.

Colapinto

Volgens de Spaanse tak van Motorsport.com heeft Red Bull namelijk een andere coureur op het oog voor het zitje. Als Tsunoda daadwerkelijk promotie krijgt, dan wil Red Bull volgens het Spaanse medium zijn plekje laten invullen door Franco Colapinto. De Argentijnse coureur maakte vorig jaar veel indruk als invaller bij Williams, en hij is dit jaar reservecoureur bij Alpine. Bij de Franse renstal wordt hij veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Jack Doohan.

Onhaalbaar

Mocht Red Bull echt voor Colapinto kiezen, dan staan ze voor een lastige klus. Colapinto ligt namelijk onder contract bij twee teams. Hij wordt namelijk via een ingewikkelde constructie door Williams uitgeleend aan Alpine. De kans is dan ook zeer klein dat Colapinto vanaf Japan daadwerkelijk achter het stuur zit van een bolide van Racing Bulls.