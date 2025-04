'Red Bull dreigt af te zakken naar niveau Williams in 2026'

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel niet makkelijk in de Formule 1. De renstal jaagt op de concurrentie, terwijl ze volgend jaar met eigen motoren gaan rijden. Juan Pablo Montoya heeft hier zo zijn twijfels over, en denkt dat Red Bull kan afzakken naar het niveau van Williams.

Red Bull staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap. Aan de hand van Max Verstappen kunnen ze zich soms mengen in de strijd om de zege, maar McLaren is simpelweg sneller. Terwijl de focus nu volledig ligt op dit seizoen, wordt er achter de schermen hard gewerkt voor volgend jaar. Vanaf 2026 rijdt Red Bull immers met krachtbronnen die ze samen met Ford gaan maken.

Het niveau van Red Bull

Het zorgt voor nog meer onduidelijkheid over de toekomst. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya deelt die mening. Montoya schetst een soort doemscenario in gesprek met Instant Casino: "Ze hebben voor volgend jaar een Power Unit waarvan niemand nog weet hoe goed die zal zijn. Red Bull kan volgend jaar racen op het punt waar Williams nu staat."

Williams is momenteel het vijfde team, en ze voeren het middenveld aan. Voor Red Bull zou dat een tegenvaller zijn. Daarnaast kan dit ook meespelen bij de toekomstkeuze van Max Verstappen. Hij wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Montoya ziet dit ook, en hij vraagt zich af waar Verstappen heen kan gaan: "Het lastige is, McLaren heeft net het contract van Piastri verlengd. Zou Toto bij Mercedes Antonelli aan de kant schuiven om Max een plekje te geven? Of zou hij afscheid nemen van Russell? Ik weet niet wat de beste oplossing is."

"Als Max naar Mercedes gaat, dan moet degene die weggaat bij Mercedes naar Red Bull gaan, vind ik. Als je morgen een keuze moet maken, zou je dan afscheid nemen van George? Hij is al heel erg lang een Mercedes-man. Het is niet alsof de ogen alleen op Antonelli waren gericht."

Montoya vindt het dan ook geen goed idee om Antonelli weg te sturen: "Antonelli doet het goed als rookie. De vraag is, wil je George een duo laten vormen met Max? Wil je Max naast Antonelli zetten? Of besluit je te blijven waar je bent, en Max niet aan te trekken? Dat kan ook gebeuren. Ik weet dat Toto er vorig jaar alles aan deed om Max aan te trekken. Is hij dat nog steeds? Dat weet ik niet."