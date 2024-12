Briatore ontkracht Colapinto-geruchten: "Misschien in 2026"

De laatste weken gingen er steeds meer geruchten rond dat Alpine Franco Colapinto zou gaan aantrekken ten koste van Jack Doohan, maar deze geruchten zijn nu ontkracht door Alpine-adviseur Flavio Briatore.

De afgelopen weken is er veel gesproken over het team van Alpine. Esteban Ocon moest - al dan niet gedwongen - vroegtijdig vertrekken bij Alpine, zodat hij tijdens de post-season test alvast zijn eerste meters voor zijn nieuwe werkgever, Haas, kon rijden. Hierdoor mocht Alpine-junior Jack Doohan tijdens de seizoensafsluiter in actie komen voor de formatie uit Enstone-Viry. De Australiër zal normaal gesproken de vervanger van Ocon gaan worden in 2025, maar dat was de laatste weken volgens verschillende media ineens niet meer zo zeker.

Zo meldde La Gazzetta dello Sport dat Alpine verregaande interesse in Williams-junior Colapinto zou hebben. Alpine-adviseur Flavio Briatore zou volgens de Italiaanse krant van gedachten zijn veranderd over de line-up van 2025 en zou Colapinto willen aantrekken ten koste van Doohan. Er werd daarom ook wel gesuggereerd dat het weekend in Abu Dhabi een 'toelatingstest' zou zijn voor de Australische rijder. Volgens Doohan en Alpine-teambaas Oliver Oakes was dit echter niet het geval, en kon Doohan zich op deze manier alvast goed voorbereiden op volgend jaar.

"Dan is dat iets om over na te denken"

Tegenover Auto, Motor und Sport heeft Briatore nu meer duidelijkheid gegeven over een eventuele komst van Colapinto. Volgens de flamboyante Italiaan is de Argentijn voor 2025 geen optie, maar zou dat in 2026 wel het geval kunnen zijn. "Ik ben geïnteresseerd in elke coureur die snel is. Colapinto verraste iedereen. Maar we hebben contracten met Gasly, Doohan en Aron voor volgend seizoen. Als er een mogelijkheid zou zijn om Colapinto voor 2026 aan te trekken, dan is dat iets om over na te denken."

Focus op Alpine Academy

Briatore wil echter niet te overhaast te werk gaan. "Toch moet men altijd voorzichtig zijn bij het beoordelen van coureur. In deze sport word je na één goede race meteen de hemel in geprezen. Dan gaat de prijs voor een coureur omhoog en hebben we het opeens over 20 of 30 miljoen dollar", vertelt de Alpine-adviseur, die zich vooral wil focussen op de rijders van de Alpine Academy. "Tegenwoordig is de keuze veel groter dan vroeger. Tegenwoordig zijn er zes tot zeven coureurs in de Formule 2 en Formule 3 die veelbelovend zijn. We willen ons momenteel concentreren op de goede mensen in onze academie en stoppen met lukraak coureurs aantrekken. We zullen ons waarschijnlijk gaan focussen op drie coureurs: [Paul, red.] Aron, [Gabriele, red.] Mini en [Victor, red.] Martins."