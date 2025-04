Alpine-reservecoureur Franco Colapinto heeft voor een flinke rel in Zuid-Amerika gezorgd. In een podcast had hij een aantal opmerkingen over Uruguay gemaakt, en die vielen daar niet lekker. Colapinto gaat nu diep door het stof en biedt zijn excuses aan.

Colapinto is dit jaar één van de reservecoureurs van Alpine. De Argentijnse coureur maakte vorig jaar veel indruk met zijn invalbeurt bij Williams, en hij groeide in korte tijd uit tot één van de populairste coureurs op de grid. Dit jaar staat hij aan de zijlijn bij Alpine, maar de kans is zeer groot dat hij later dit seizoen op de grid verschijnt. Jack Doohan staat immers onder enorme druk, terwijl Colapinto er goed opstaat bij Alpine-adviseur Flavio Briatore.

Uruguay

Colapinto is zeer populair in Zuid-Amerika, maar afgelopen week zorgde hij voor een rel. Hij was te gast in een podcast, waar hij een aantal opvallende opmerkingen maakte over het land Uruguay. Hij stelde dat er maar weinig Uruguayanen zijn, en dat het land eigenlijk een soort provincie van Argentinië is. Het waren geintjes, maar het zorgde wel voor veel woede bij fans uit Uruguay.

Grap viel verkeerd

Colapinto is dan ook diep door het stof gegaan. Op X (voorheen Twitter) is hij met een reactie gekomen op de ophef die hij had veroorzaakt. Hij legde uit wat er was gebeurd: "Ik wilde zo snel mogelijk sorry zeggen voor de domme dingen die ik over Uruguay heb gezegd. Het was duidelijk bedoeld als grap, het was een leuke podcast met vrienden. Soms vind ik het moeilijk om de omvang van de onzin die ik uitkraam te begrijpen."

De reservecoureur van Alpine legt daarna uit waarom hij deze dingen riep: "Ik wilde niemand beledigen. Ze waren me aan het plagen, en toen werd ik boos! Ik hou van Uruguay en de liefde die jullie me vorig jaar hebben gegeven. Ik wil het liefste een goede vibe met jullie allemaal hebben!"