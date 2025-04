Het is geen geheim dat Jack Doohan onder enorme druk staat bij Alpine. Bij de renstal steunen ze hem, maar achter de schermen loopt Franco Colapinto warm voor een kans. Terwijl Doohan worstelde in Japan, werkte Colapinto een speciale test af op het circuit van Monza.

Doohan kende een lastig weekend in Japan. Op het circuit van Suzuka moest hij zijn auto in de eerste vrije training afstaan aan Ryo Hirakawa, en in de tweede vrije training maakte hij een grote fout. Hij opende zijn DRS te laat in de eerste bocht waardoor hij zwaar crashte. In de kwalificatie en de race maakte hij vervolgens geen sterker indruk.

Colapinto was afwezig

Opvallend genoeg was reservecoureur Franco Colapinto niet aanwezig in Japan. De van Williams overgekomen Argentijn bevond zich namelijk in Italië. Op het circuit van Monza werkte hij een TPC-test af in een Alpine A523 uit 2023. Op sociale media zijn beelden te zien van hoe Colapinto aan het pushen is in de wagen met een zwarte livery. Het was niet de enige coureur die achter het stuur kroop van deze bolide, want volgens PlanetF1 kreeg ook reservecoureur Paul Aron de kans om zich te bewijzen.

Druk op Doohan

De test van Colapinto komt op een opvallend moment. Doohan wordt al het hele jaar in verband gebracht met een vertrek, en Colapinto zou hem dan moeten vervangen. Terwijl Doohan worstelde in Suzuka, kreeg Colapinto de kans om zich te bewijzen.

Het is daarnaast geen geheim dat Alpine-adviseur Flavio Briatore groot fan is van Colapinto. Na afloop van de Japanse Grand Prix spraken ze bij Alpine echter hun steun uit voor Doohan. Teambaas Oliver Oakes stelde dat ze volledig achter hem staan, en dat ze willen dat iedereen hem met rust laat. Deze test van Colapinto lijkt de druk echter op te voeren.