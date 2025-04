Teambaas sluit nieuwe wereldtitel voor Max Verstappen uit

Het team van Red Bull Racing hoopt dit seizoen de strijd aan te kunnen gaan met McLaren. Het lijkt een monsterklus te gaan worden, en Max Verstappen zal alles moeten geven. Günther Steiner stelt dat het een gelopen race is.

McLaren is dit seizoen uit de startblokken geschoten. De Britse renstal won met Lando Norris en Oscar Piastri drie van de eerste vier races. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan, en Piastri en Norris voeren de strijd om de coureurstitel aan. Max Verstappen kan ze aardig bijhouden, maar het is nog niet zeker dat de regerend wereldkampioen de papajakleurige bolides het hele jaar kan uitdagen in zijn Red Bull.

Wie heeft de beste auto?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft lage verwachtingen van Red Bull. In de Red Flags Podcast klinkt hij nogal pessimistisch over de kansen van het Oostenrijkse team: "Ik denk dat McLaren op dit moment beschikt over de betere auto. Naarmate het seizoen vordert, zullen de teams de focus radicaal gaan verschuiven naar 2026. Ik verwacht eerlijk gezegd dan ook niet dat Red Bull nog met grote updates gaat komen of plots veel beter gaan presteren."

Slecht nieuws voor Verstappen

Ook voor Verstappen heeft Steiner weinig hoop. De Italiaan heeft weinig vertrouwen in een mogelijke nieuwe wereldtitel van de Nederlandse Red Bull-coureur. "Ik verwacht zeker wel dat Verstappen zal gaan vechten, maar hij zal het niet voor elkaar krijgen, want het is simpelweg te veel voor één persoon om op zijn bord te nemen."

Als Verstappen geen kans maakt op de titel, dan zal het waarschijnlijk gaan uitdraaien in een duel tussen de twee McLaren-coureurs Piastri en Norris. De kans is dan ook zeer groot dat ze een 1-2tje gaan pakken in het wereldkampioenschap. Als Steiner de vraag krijgt of de conclusie moet worden getrokken dat de McLaren-coureurs eerste en tweede gaan worden, reageert hij kort: "Ja."