Uitslag kwalificatie Las Vegas: Razendsnelle Russell grijpt pole, Verstappen slechts vijfde

De startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas is bekend. Op het Las Vegas Strip Circuit werd in de kwalificatie de snelste tijd genoteerd door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Carlos Sainz. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Pierre Gasly.

Q1

In de straten van Las Vegas ging de belangrijke kwalificatie diep in de avonduren van start. Het was direct druk op de baan, en onder aanvoering van George Russell kwamen de coureurs het spiegelgladde asfalt op. Russell reed een rondje op de mediums om dit setje banden te scrubben.

Bij Mercedes was met relaxt, maar bij Aston Martin was die kalmte ver te zoeken. Er werden nog reparaties uitgevoerd aan de auto van Lance Stroll, nadat hij in de derde vrije training was stilgevallen. In de slotminuten kwam hij de baan op, maar hij wist geen goede tijd te noteren. Max Verstappen deed dat wel, en de Nederlander vocht mee om de snelste tijden. Zijn teamgenoot Sergio Perez deed dat weer niet. De Mexicaan staat enorm onder druk, en hij viel weer af in Q1. Naast Perez konden ook Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas en Stroll gaan douchen.

Q2

Max Verstappen trapte het tweede gedeelte van de kwalificatie in Las Vegas af. De Nederlander zat er de helemaal sessie goed bij, en dat was een redelijke verrassing aangezien hij in de vrije trainingen heel erg aan het worstelen was. De verschillen waren klein, en dat zorgde ervoor dat veel coureurs kans maakten op een plekje in Q3.

Ook Franco Colapinto deed er alles aan om het derde gedeelte van de kwalificatie te bereiken. De jonge Argentijn pushte zo hard als hij kon, maar het ging helemaal mis. Bij het opgaan van de Strip raakte hij een muur aan de binnenkant waardoor hij vol de muur aan de andere kant van de baan in werd gelanceerd. Zijn Williams veranderde in een hoopje schroot en de start van Q3 werd uitgesteld. Naast Colapinto vielen ook Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou en Liam Lawson af.

Q3

Na een flinke vertraging door de crash van Colapinto ging het derde gedeelte van de kwalificatie van start. Onder aanvoering van Max Verstappen kwamen de overgebleven tien coureurs de baan op. Verstappen koos voor een extra preperatierondje, en al snel werd duidelijk dat het een spannende strijd ging worden. Lewis Hamilton oogde het hele weekend sterk, maar na een paar foutjes in zijn laatste ronde werd hij slechts tiende.

De verschillen waren klein in de top. Carlos Sainz leek de pole te pakken, maar George Russell was net een tikkeltje sneller. De Brit was enorm trots op zijn rondje. De grootste verrassing van de sessie was Pierre Gasly, de Franse Alpine-coureur reed de derde tijd. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde tijd, maar dat zal hem weinig uitmaken. Hij was namelijk wel sneller dan zijn titelrivaal Lando Norris.