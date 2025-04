Nederlandse sponsor weigert deal met Max Verstappen en loopt meer dan € 100 miljoen mis

Max Verstappen heeft er in de afgelopen jaren eigenhandig voor gezorgd dat de Formule 1 enorm populair is geworden in Nederland. Op commercieel gebied is hij zeer aantrekkelijk voor bedrijven. Een belangrijke sponsor van zijn vader Jos legt uit dat hij flink wat geld is misgelopen door het afwijzen van Max Verstappen.

Jos Verstappen werd in zijn jaren in de Formule 1 gesponsord door het bedrijf Trust. De logo's waren goed zichtbaar op zijn auto's, en dat was goede reclame voor het bedrijf. De grote man achter dit bedrijf was zakenman Michel Perridon, een groot liefhebber van auto's en autosport. Bij de loopbaan van Max Verstappen heeft hij echter geen rol gespeeld.

Trouwe sponsor van Jos

Dit had compleet anders kunnen lopen, zo verklapt hij in de podcast The Dutch Dragons. Lachend legt Perridon daar uit welke fout hij heeft gemaakt: "Ik heb met mijn bedrijf altijd Jos gesponsord, de vader van Max, en dat heeft me miljoenen gekost. Op een gegeven moment komt zijn manager naar me toe, tevens de manager van Max. Hij zei tegen mij: 'wil je vijf miljoen investeren? Dan krijg je tien procent van alle inkomsten van Max voor de rest van zijn leven'."

Genoeg geïnvesteerd

Perridon had daar echter geen zin in. De steenrijke zakenman wees het aanbod van het management van Verstappen af. Grappend slaat hij zichzelf voor zijn kop: "Maar wat zei deze Jan Lul? 'Ik doe het niet. Ik heb genoeg geïnvesteerd in jullie familie... Een klein foutje... Je zit er ook weleens naast, hé?"

Verstappen is inmiddels uitgegroeid tot een soort uithangbord van de Formule 1 in Nederland. Als viervoudig wereldkampioen is hij aantrekkelijk voor sponsors. Hij is belangrijk voor Red Bull, en is momenteel bijvoorbeeld ook een ambassadeur voor Red Bulls kledingmerk AlphaTauri. In Nederland werkte hij jarenlang samen met supermarkt Jumbo.