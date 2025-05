Piastri wil ijzersterke vorm vasthouden in Miami

Oscar Piastri gaat dit weekend in Miami zijn koppositie in het wereldkampioenschap verdedigen. De Australische McLaren-coureur heeft er veel zin in, en hij aast op een sterk weekend voordat het circus voet zet op Europese grond.

Piastri heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De Australische coureur voert het wereldkampioenschap aan, nadat hij drie van de eerste vijf races wist te winnen. In China, Bahrein en Saoedi-Arabië maakte hij veel indruk. Piastri oogde zeer koeltjes, en mede daardoor zien veel mensen hem als de favoriet voor de titel. Aankomend weekend kan hij in Miami weer toeslaan, en kan hij zijn voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen uitbreiden.

Sterk weekend

Piastri heeft er veel zin in om weer aan de slag te gaan. De Australiër gaat jagen op de zege, maar blijft wel voorzichtig in de preview van McLaren: "Ik heb er zin in om weer aan de bak te gaan dit weekend in Miami. Ik richt mijn pijlen op wederom een sterk allround weekend, voordat we afreizen naar Europa voor die fase van het seizoen."

Het momentum vasthouden

Het feit dat er wordt gereden in Miami, vindt Piastri ook heel erg fijn. De Australische coureur heeft veel zin in dit weekend, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Vol enthousiasme spreekt hij zich uit: "Ik ben dol op deze stad, de sfeer en de mensen. Het is ook een baan waar ik me heel erg goed bij voel. Het is ook een sprintweekend, dus er zullen genoeg kansen zijn om het huidige momentum vast te houden en we willen de energie gaan opbouwen."

Piastri heeft tot nu toe 99 WK-punten bij elkaar gereden. Hij heeft een voorsprong van tien punten op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen staat op de derde plaats in het kampioenschap met 87 WK-punten.