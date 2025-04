Norris vond Verstappen beter: "Hij verdiende het, ik niet"

Lando Norris was vorig jaar de eerste coureur sinds Lewis Hamilton die de uitdaging aan kon gaan met Max Verstappen. Ondanks dat Verstappen alsnog wereldkampioen werd, was het McLaren dat constructeurkampioen werd en Norris die tweede werd achter Verstappen. Volgens Norris verdiende Verstappen de winst en hijzelf niet.

De stijgende lijn van McLaren wordt ook dit jaar goed doorgezet. Ze draaien nu constant mee om de overwinning en ook zowel om de coureurs- als de constructeurstitel. Lando Norris hoopt kampioen te kunnen worden na vorig jaar.

'Beste van de tweede helft'

Norris heeft in de tweede helft van seizoen 2024 de beste prestaties geleverd, maar het was niet genoeg om Verstappen in te halen. Het heeft misschien niet echt iets opgeleverd voor de Brit, maar wel wat zelfvertrouwen: "Ik denk dat ik in de tweede helft van vorig jaar het meest heb geleerd over meestrijden aan de top, presteren onder druk en racen tegen de beste coureurs ter wereld", zegt Norris tegen de officiële website van de Formule 1.

"Daar leer je veel meer dan wanneer je achteraan rijdt en met andere dingen bezig bent." In die jacht op Verstappen maakte Norris wel enkele fouten, waardoor de Nederlander alsnog in Las Vegas - met nog twee races te gaan - de titel kon veiligstellen. "Had ik betere beslissingen kunnen nemen? Ja. Heb ik dat gedaan? Nee", oordeelt Norris. "Max verdiende het om te winnen, ik niet."

'Een soort van blij'

Norris kende toch wel enkele punten van blijdschap. De coureur zegt dat hij heel veel geleerd heeft afgelopen jaar en daarom toch blij is: "Het heeft me zeker geholpen een betere coureur te worden. Ik ben nu veel beter voorbereid", meent de 25-jarige Brit, die in het kampioenschap tien punten achter teamgenoot Oscar Piastri staat. "Iedereen is anders. Sommigen zijn van nature beter in zulke situaties, anderen moeten er meer tijd in steken en meer leren."

"Voor mij was het een waardevolle leerschool", vervolgt Norris. "Sommige lessen specifiek door duels met Max, maar ook veel andere situaties. Ook al was het mijn zesde jaar, het was nog steeds een steile leercurve. Het was een heel goed seizoen om al die ervaringen op te doen voor de winter. Ik heb teruggekeken op wat goed was, wat niet goed was, mijn sterke en zwakke punten, en hoe je die bij elkaar brengt om een completere coureur te worden. Ik denk dat het cruciaal was voor mijn ontwikkeling en om mezelf beter te leren begrijpen – en wat ik moet verbeteren", besluit hij.