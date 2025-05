Red Bull verklaart ingrijpende keuze bij straf Max Verstappen

Max Verstappen en Red Bull Racing gaat dit weekend jagen op goede resultaten. Anderhalve week geleden ging het in Saoedi-Arabië vooral over zijn tijdstraf. Teambaas Christian Horner legt nu uit waarom Red Bull weigerde de positie terug te geven.

Verstappen kreeg in Jeddah een straf voor het moment in bocht een met Oscar Piastri. Hij haalde hem buiten de baan in, en de stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden. Bij Red Bull waren ze furieus, maar veel mensen vroegen zich af waarom ze Verstappen niet de opdracht hadden gegeven om de positie terug te geven. Hierdoor had hij immers een straf kunnen ontlopen.

Waarom gaf Red Bull de positie niet terug?

Red Bull-teambaas Horner krijgt deze vraag ook in de podcast The Inside Track: "Het is natuurlijk frustrerend. Als we die positie hadden teruggeven... We hadden er op dat moment voor gekozen om dat niet te doen, omdat we dan onder druk zouden komen te staan van de auto's achter ons. Daarnaast is het voordeel van schone lucht nooit te onderschatten. Maar ik denk dat het positieve was, dat we tijdens de eerste stint konden wegrijden."

"Tijdens de tweede stint hadden we een achterstand van 4,8 seconden, toen we de pitstraat verlieten. We eindigden de race op 2,6 seconden achterstand van Oscar. We hadden het tempo in die race om te winnen. Het was volgens mij de eerste keer dit jaar dat onze snelheid op de racedag hoger lag dan de McLarens."

Geen kans op de zege

De vraag is of Verstappen had kunnen winnen als hij de positie had teruggeven. Horner denkt van niet: "Nee. Ik denk dat inhalen op dat circuit, zoals je zag, heel erg moeilijk is. Als je in de vuile lucht rijdt om dichtbij te komen, vooral in die snelle eerste sector, dan zou er geen enkele kans zijn geweest. Het was frustrerend, en het was een zeer marginale beslissing. Vandaar ook die straf van vijf seconden, en niet eentje van tien. Het is wat het is. Onze focus ligt nu op de volgende race."