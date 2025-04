De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Ook Johnny Herbert doet mee aan de speculaties. De Britse oud-coureur stelt dat Aston Martin de juiste volgende stap is voor Verstappen.

Verstappen rijdt nu nog voor Red Bull, maar er gaan al maanden geruchten rond over zijn toekomst. Enkele weken geleden ging er een opvallend verhaal rond over een mogelijke overstap naar het team van Aston Martin. Er zou daar een groot contract klaarliggen voor Verstappen, dat zou worden gefinancierd door het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Verstappen had zelf geen zin om over dit soort geruchten te praten.

Verstappen de beste coureur

Oud-coureur en voormalig steward Johnny Herbert doet dan wel. Bij CoinCasino laat de Brit zijn licht schijnen over deze zaak: "Het wordt interessant zodra de Saoedi's betrokken raken bij Aston Martin. Als je het geld hebt, moet je immers alles willen betalen om Verstappen te strikken. Hij is op dit moment veruit de beste coureur. Hij is sneller dan McLaren, die eigenlijk een snellere auto hebben. Maar als Aston de voorbereidingen voor 2026 op orde heeft, dan zou je kunnen zeggen dat ze het nieuwe te kloppen team worden."

Geen makkelijke opgave

Bij Aston Martin lopen er veel oude bekenden van Verstappen rond. Zo werkt Adrian Newey nu bij het team, en gaan ze vanaf volgend jaar met Honda-krachtbronnen rijden.

Herbert nuanceert zijn eigen beweringen: "Dat gezegd hebbende, het zal geen makkelijke opgave worden. Als Verstappen en Newey het op hun heupen hebben, wordt het wel echt lastig om ze te verslaan, maar dat is natuurlijk gegarandeerd. Verstappen zal zich afvragen wat het beste team voor hem is en wanneer hij het beste kan vertrekken."

"Persoonlijk hoop ik dat hij de beste keuze maakt. Ik zou hem in de nabije toekomst graag weer aan de top zien. In dit seizoen willen we natuurlijk dat hij en Oscar Piastri voor de titel gaan strijden, dat is alleen maar goed voor de sport."