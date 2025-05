Red Bull: "Max Verstappen niet in Miami vanwege geboorte baby" ×

Max Verstappen is vandaag niet aanwezig in de paddock in Miami. De Nederlandse wereldkampioen is momenteel nog aanwezig in Monaco, omdat hij langer wilde genieten van zijn gezinssituatie. Hierdoor mist hij de mediadag, maar volgens Red Bull Racing zal hij wel aanwezig zijn bij de rest van het weekend.

Veel fans maakten zich vandaag zorgen over Verstappen. Zijn vliegtuig stond op het vliegveld van Nice, en hij werd ook niet gespot in Miami. Aangezien er werd gespeculeerd over de komst van zijn kind, gingen er veel geruchten rond over Verstappen. Red Bull heeft nu bevestigd dat Verstappen afwezig is: "Max zal niet aanwezig op de mediadag in Miami, omdat hij een baby verwacht. Alles is in orde en hij zal morgen aanwezig zijn op de baan voor het raceweekend. We doen nu verder geen uitspraken uit privacyoverwegingen voor Max en zijn familie."

Aangezien Verstappen aanwezig zal zijn in Miami, is het zeer aannemelijk dat de baby al is geboren. Het is de verwachting dat Verstappen zelf nog iets zal gaan delen in de komende dagen.

Vlucht naar Miami uitgesteld

Max Verstappen zou eigenlijk veel eerder naar Miami afreizen, maar vanochtend stond zijn jet nog op het vliegveld. Fans over de hele wereld hielden de hele dag het vliegtuig van Verstappen in de gaten, dat maar niet vertrok vanaf Nice. Normaal gesproken zou hij eerder naar Miami vertrekken voor media-activiteiten, maar dat gebeurde dus niet. Ook bleef er een persbericht van Red Bull uit waarin Verstappen normaal gesproken zou vooruitblikken op de race.

Kleine oogjes & lange vlucht

Verstappen zal naar verwachting morgen arriveren in Miami. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium gaat het dan direct ergens om, want na de eerste vrije training wordt de sprint kwalificatie verreden. Verstappen zal dus direct in de auto moeten springen om in actie te komen. Verstappen zal arriveren met kleine oogjes, en daarnaast zal hij ook te maken met het tijdsverschil. Om in Miami te komen vanuit Monaco, zal de Nederlander zo'n tien tot elf uur doorbrengen in het vliegtuig.

Het is Verstappens eerste kind, voor zijn vriendin Kelly Piquet wordt het het tweede kindje. Uit een eerdere relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat.

