'Perez kan voor drie jaar tekenen bij nieuw F1-team'

Het lijkt er sterk op dat Sergio Perez snel zijn comeback kan gaan maken in de Formule 1. Volgens de nieuwste verhalen heeft Cadillac een driejarige deal klaarliggen voor de Mexicaan, maar heeft hij nog meer opties.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing. Na een teleurstellend seizoen besloot de Oostenrijkse renstal hem te vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd zelf na twee races vervangen door Yuki Tsunoda.

Perez kan driejarige deal tekenen

Perez hield zich in de afgelopen maanden stil. Hij liet wel weten dat hij openstaat voor een comeback, en zijn naam werd genoemd bij het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn dit weekend aanwezig in de paddock van Miami.

Volgens Motorsport.com zit Cadillac achter de handtekening van Perez aan. Het medium meldt dat ze in gesprek met zijn over een driejarig contract. De 35-jarige Mexicaan zou nog meer opties hebben. Volgens Motorsport.com zijn er zeker nog twee partijen die hengelen naar de diensten van de Mexicaan. Dit hangt echter wel samen met mogelijke verschuivingen op de rijdersmarkt.

Het feestje van Cadillac

Het feit dat er nu verhalen naar buiten komen over Perez en Cadillac, is opvallend. Dit weekend staat immers de Grand Prix van Miami op het programma, en Cadillac organiseert een launch party in de stad. Het lijkt erop dat het nieuwe team waarschijnlijk geen coureurs gaat presenteren. Perez zal dus niet worden aangekondigd, en het is de verwachting dat hij later deze maand de knop doorhakt.

Eerder deze week gingen er geruchten rond dat Perez aanwezig zou zijn in Miami. Zijn privéjet werd gesignaleerd in de Amerikaanse stad, maar het lijkt er niet op dat Perez zijn neus zal laten zien in de paddock. Volgens Motorsport.com is hij namelijk niet aanwezig.