Papa in de dop Verstappen aast op topscore in Miami

Max Verstappen heeft hoe dan ook een speciaal weekend. De Nederlander is laat naar Miami vertrokken vanwege heugelijk babynieuws. Verstappen zal aan de bak moeten gaan, want in Florida staat er een belangrijke race op het programma. De Red Bull-coureur heeft er veel zin in.

Terwijl zijn collega's zich verzamelden in Miami, vertrok Verstappen naar zijn vliegtuig op het vliegveld van Nice. Red Bull liet weten dat Verstappen de mediadag zou overslaan, vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Het team wilde verder geen details geven, dus het is nog niet officieel bevestigd dat de baby is geboren. Verstappen kan vandaag niet zijn mening geven in Miami, maar dat betekent niet dat hij de vooruitblik dit weekend overslaat.

Interessant circuit

In zijn preview bespreekt Verstappen namelijk het raceweekend in Miami: "Het was fijn om een weekendje vrij te zijn van het racen, want we gaan een druk weekend in Miami tegemoet! Het sprintweekend is hier altijd nogal hectisch. Het is een interessant circuit met zowel lage- als hogesnelheidsbochten en off-camber gedeelten."

Oppassen voor de paaltjes

Verstappen wist de Grand Prix in Miami vorig jaar niet op zijn naam te schrijven. Hij kende wel een bijzonder moment, toen hij een paaltje uit de grond reed in de vorige editie van de race. Dit zorgde voor een aantal lastige momenten, omdat het paaltje op de baan bleef liggen.

Verstappen kijkt daar nu met een flinke grijns op terug: "Het is hier altijd best warm en het is één van de fysiek meest zware circuits, dus we zullen wel zien hoe het gaat. Ik kijk ernaar uit om in Miami te gaan racen, en er is altijd spektakel en er is een geweldige sfeer met de fans. Hopelijk ontwijken we de paaltjes dit jaar!"

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met 87 WK-punten. McLaren-coureur Oscar Piastri voert de strijd om de titel aan met 99 punten.