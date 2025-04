Zo laat komt Max Verstappen in actie in Miami

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. Voor de teams en coureurs wordt het een druk weekend, want er staat weer een sprintrace op het programma. Voor de fans in Nederland wordt het een latertje.

Na een vrij weekend gaat het Formule 1-circus aankomend weekend weer verder. Voor het eerst dit jaar betreedt de koningsklasse het Amerikaanse grondgebied, en zal er worden gereden op het Miami International Autodrome. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium heeft nog niet voor enorm spectaculaire races gezorgd, maar speelde vorig jaar wel een sleutelrol in het verloop van het seizoen.

De vrijdag wordt afgetrapt met de eerste en enige vrije training van het weekend. Om 18:30 Nederlandse tijd komen de coureurs de baan op voor een uurtje kennismaken met de baan. Om 22:30 Nederlandse tijd wordt de sprint kwalificatie verreden, waarna er een dag later om 18:00 wordt gesprint. De kwalificatie en de Grand Prix beginnen allebei om 22:00 Nederlandse tijd, wat dus betekent dat fans met een beetje pech tot diep in de nacht achter de televisie zitten.

Starttijden Miami (Nederlandse tijd):

Vrijdag 2 mei:

Eerste vrije training: 18:30 - 19:30

Sprint Kwalificatie: 22:30 - 23:14

Zaterdag 3 mei:

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 4 mei:

Grand Prix van Miami: 22:00

Waar is de Grand Prix van Miami te zien?

De Grand Prix van Miami wordt in Nederland uitgezonden door streamingdienst Viaplay. Hier zijn uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien en worden alle sessies volledig uitgezonden. Ook F1 TV zendt de koningsklasse uit in Nederland. Ook bij deze betaaldienst zijn alle sessies te zien, en zijn er voor- en nabeschouwingen. Deze zijn echter wel in het Engels. De Duitse zender RTL zendt dit jaar ook een aantal races uit op het open net, maar de Grand Prix van Miami behoort niet bij het rijtje dat ze uitzenden.