Waarom Max Verstappen niet kansloos is in Miami

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Miami op jacht naar nieuwe successen. Hij heeft dit seizoen nog maar één race gewonnen, maar dat betekent niet dat hij kansloos is in Florida. Zijn cijfers op het circuit zijn bijvoorbeeld heel erg goed.

De Grand Prix van Miami wordt dit jaar voor de vierde keer verreden. In de vorige drie edities ging de zege op het circuit rondom het Hard Rock Stadium twee keer naar Max Verstappen. Vorig jaar moest de Nederlander het doen met een tweede plaats, toen hij werd verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Wel wist Verstappen vorig jaar de sprintrace op zijn naam te schrijven.

Grote voorsprong van Verstappen

Verstappen heeft ook een record in Miami op zijn naam staan. Hij is namelijk de coureur met de meeste rondjes aan kop op het Miami International Autodrome. Verstappen heeft tot nu toe 106 rondjes aan kop gereden in Miami, zijn vriend en titelrivaal Lando Norris heeft er slechts 31 aan kop gereden. Voormalig Red Bull-coureur Sergio Perez kwam tot 21 rondjes aan kop, terwijl huidig kampioenschapsleider Oscar Piastri slechts vier rondjes aan de leiding heeft gereden.

Regen op komst

Prestaties uit het verleden zeggen vanzelfsprekend weinig over de toekomst. Red Bull heeft het tot nu toe niet makkelijk gehad in het huidige seizoen, maar twee weken terug was het optimisme terug in Saoedi-Arabië. Hierdoor durft men voorzichtig aan een goed resultaat te denken, al zien veel mensen McLaren nog steeds als de favoriet.

Wat wel in het voordeel van Verstappen kan gaan werken, is het weer. De kans bestaat dat het hard gaat regenen in Miami tijdens de race, en Verstappen komt in de regen altijd bovendrijven. Of dit echt gaat gebeuren, moet nog blijken. Het ziet er in ieder geval niet slecht uit voor Verstappen.

Aantal rondjes aan kop in Miami:

Max Verstappen - 106 rondjes

Lando Norris - 31 rondjes

Sergio Perez - 21 rondjes

Charles Leclerc - 8 rondjes

Oscar Piastri - 4 rondjes

Carlos Sainz - 1 rondje