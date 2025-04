'Sabbatical van ontevreden Verstappen niet uitgesloten'

De toekomst van Max Verstappen is een populair onderwerp in de Formule 1-wereld. Hij rijdt nu nog voor Red Bull, maar een overstap is volgens kenners niet uitgesloten. Timo Glock denkt zelfs dat een sabbatical niet uitgesloten is voor de regerend wereldkampioen.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. De recente tegenvallende resultaten hebben de geruchten over zijn toekomst weer aangezwengeld. Verstappen werd in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, maar het is niet duidelijk hoe serieus deze verhalen zijn. In de dagen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië kwam er nog een mogelijkheid bij, en werd er gesteld dat Verstappen ook een sabbatical kan gaan inlassen.

Sabbatical niet uitgesloten

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock zou dit geen vreemde optie vinden. Glock wijst naar Verstappens tijdstraf in Jeddah en spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het kan zeker gebeuren als hij vindt dat het allemaal te dom en te gedisciplineerd is voor hem. Misschien komt hij op een gegeven moment wel terug, maar je moet Verstappen serieus nemen als hij zegt dat hij afscheid kan nemen als hij telkens buitensporige straffen krijgt."

Hoge straffen

Glock is tegenwoordig actief in de DTM, en hij herkent het beeld van extreem strenge straffen. "Bij ons dreigen ze ook met een hoge boete als je ongepaste emoties toont, dus je moet goed nadenken over wat je zegt. Hij was het niet eens met de beslissing, maar ik denk dat het uiteindelijk de juiste beslissing was. Hij zou de bocht niet hebben kunnen halen zoals je moet doen. De manier waarop hij na de bocht accelereerde, leidde ertoe dat het een duidelijke straf was."

Glock verwijst naar de tijdstraf van Verstappen in Saoedi-Arabië. De Nederlander kreeg daar vijf seconden straf voor het inhalen van Oscar Piastri op een onjuiste manier. Hij had volgens de stewards ingehaald buiten de baan in bocht 1.