Binotto haalt uit naar Wolff: "Je zou hetzelfde aan Toto moeten vragen"

Audi-kopstuk Mattia Binotto heeft afgelopen week eindelijk knoop doorgehakt: Gabriel Bortoleto wordt de teamgenoot van Nico Hülkenberg bij Sauber en Audi. Dat betekent dat Mick Schumacher, die één van de kandidaten was voor het Sauber-zitje, volgend jaar niet in de Formule 1 zal rijden. Mattia Binotto heeft nu uitgelegd waarom het team niet voor Schumacher ging en haalt daarbij ook uit naar Toto Wolff.

Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher keerde in 2024 na een jaar afwezigheid weer terug op de grid als autocoureur. De Duitser, die eind 2022 zijn zitje bij Haas was kwijtgeraakt aan landgenoot Nico Hülkenberg en in 2023 reserve- en testrijder bij Mercedes was, werd begin dit jaar door het WEC-team van Alpine gepresenteerd als één van haar coureurs voor het Hypercar-programma van het Franse team. De man uit Genolier bewees meteen zijn waarde voor het WEC-team van Alpine door tijdens de laatste zes minuten van de zes uur van Fuji de #12 Jota Porsche in te halen, waardoor het Franse team haar eerste WEC-podium pakte.

Schumacher zet zinnen op terugkeer in F1

Alpine was zeer tevreden met de 25-jarige Duitser en ze boden hem een contract voor 2025 aan bij hun WEC-team, maar Schumacher wilde zijn ja-woord nog niet geven. De voormalig F1-coureur had zijn zinnen namelijk volledig gezet op een terugkeer in de Formule 1. Bij het team van Alpine was zijn kans verkeken door de komst van Jack Doohan, maar bij Sauber lagen er wel degelijk kansen. Sauber/Audi-kopstuk Mattia Binotto gaf ook aan dat de Duitser één van de kanshebbers was op het zitje naast Nico Hülkenberg en sprak hierover ook met Schumacher, maar de keuze viel uiteindelijk niet op hem.

Eerder deze week maakte Sauber/Audi bekend dat Gabriel Bortoleto een meerjarig contract heeft getekend bij Sauber/Audi, waardoor de kansen van Schumacher op een F1-zitje in 2025 zo goed als zeker verkeken zijn. Binotto legt tegenover Motorsport-Total uit dat er geen specifieke reden is waarom Sauber/Audi niet voor Schumacher heeft gekozen. "We hebben meerdere gesprekken gevoerd [met Schumacher, red.], en hij was zeker een sterke kandidaat", vertelt de Italiaan, die met Schumacher heeft samengewerkt bij Ferrari. "Ik ken hem heel goed uit het verleden en ik ken zijn sterke en misschien ook zijn zwakke punten. Ik denk dat er veel kandidaten zijn geweest en Mick zou zeker ook een goede keuze zijn geweest. Soms moet je een beslissing nemen en ik denk niet dat er een reden is waarom [we niet voor Schumacher hebben gekozen, red.]. We hebben gewoon besloten om voor Gabriel [Bortoleto, red.] te gaan."

"Waarom contracteerde hij Kimi en niet Mick?"

Binotto kan het daarna ook niet laten om Toto Wolff bij zijn antwoord te betrekken. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas haalde de zoon van Michael Schumacher na zijn mislukte F1-avontuur bij Haas naar het team van Mercedes, waar hij afgelopen twee seizoenen de test- en reserve-coureur was. Wolff stelde echter dat Schumacher "een nieuwe kans in de Formule 1 verdient" en bood hem daarop bij meerdere teams aan. Daar heeft Mattia Binotto echter geen boodschap aan. Hij haalt daarom uit naar Wolff, en vraagt zich hardop af waarom de man uit Wenen Schumacher dan niet in één van zijn eigen bolides zet.

"Je zou hetzelfde aan Toto [Wolff, red.] moeten vragen, over waarom hij Kimi [Antonelli, red.] contracteerde en niet Mick. Soms moet je gewoon een beslissing nemen. Wij hebben de beslissing genomen om Gabriel in dienst te nemen en we zijn er blij mee", besluit Binotto.