Mercedes woest op FIA na incidenten in Miami

Andrea Kimi Antonelli startte de sprintrace op pole position, maar werd slechts als tiend geklasseerd. Hij werd het slachtoffer van meerdere incidenten, en zijn teambaas Toto Wolff neemt het voor hem op. Hij is niet blij met het gedrag van de stewards.

Antonelli verloor bij de start de leiding na een incident met Oscar Piastri. De twee coureurs raakten elkaar heel licht, en Antonelli moest door de uitloopzone. Hierdoor viel hij ver terug, waarna het alleen maar erger werd bij de pitstops. Red Bull lette niet goed op, waardoor Max Verstappen tegen Antonelli aanreed. De Italiaan moest hiervoor nog een rondje rijden om zijn pitstop te maken.

Geen goed precedent

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de stewards een straf hadden moeten uitdelen voor het moment met Piastri. Bij Sky Sports legt Wolff het uit: "We scheppen geen goed precedent. Je kan gewoon de rem loslaten en de andere gast eraf duwen. Je moet een autolengte aan ruimte laten, maar in bocht 1 zag dat er anders uit, hij duwde hem gewoon aan de kant."

"Het is pas de zesde race van Kimi, en hij heeft al veel geleerd over wat je moet doen tijdens zo'n moment. Ik ben het niet helemaal eens met wat er is besloten, maar dit staan we nu al een aantal jaren toe."

Incident met Verstappen

Over het incident met Max Verstappen in de pitlane is Wolff ook duidelijk. Dit is volgens hem iets minder erg, het ging hier immers om de sprintrace en niet de veel belangrijkere Grand Prix: "Als het de hoofdrace was geweest, dan was dit serieus vervelend geweest. Ik was wel verrast door het complete gebrek aan inschattingsvermogen, want er leek niet eens te worden gedacht aan veiligheidszaken. Iemand raakte daar volledig in paniek."

Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment met Antonelli.