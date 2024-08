Wolff staat open voor uitleenbeurt Schumacher aan Williams

De kans is aanwezig dat het team van Williams nog voor de Italiaanse Grand Prix afscheid gaat nemen van Logan Sargeant. De Britse renstal zou meerdere coureurs op het oog hebben als vervanger. Toto Wolff staat er voor open om Mick Schumacher uit te lenen aan Williams.

Sargeant moet na dit seizoen vertrekken bij Williams. Hij wordt na dit jaar opgevolgd door Carlos Sainz, maar de kans is aanwezig dat hij voor die tijd al van de grid gaat verdwijnen. Zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort was mogelijk de spreekwoordelijke druppel voor Williams. De Amerikaan maakte dit seizoen al vaker kostbare fouten, en bij zijn crash van zaterdag schreef hij veel gloednieuwe onderdelen af.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Williams er mogelijk voor kiest om Sargeant aan de kant te schuiven. Naast Red Bull-reserve Liam Lawson wordt ook Mick Schumacher gezien als een kandidaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan Motorsport.com weten dat hij zijn reservecoureur wel wil uitlenen: "Ik denk namelijk dat we de echte Mick nog niet hebben gezien. Hij won in de Formule 4, de Formule 3 en de Formule 2, waarna hij in de Formule 1 slecht presteerde. Ik denk daarom dat hij nog een kans verdient. Als die kans bij Williams is, dan zou ik dat toejuichen, maar het is een beslissing van James Vowles."