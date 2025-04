Michael Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden. Verzamelaars van historisch F1-materiaal kunnen nu toeslaan. Een unieke helm van Schumacher gaat volgende maand namelijk onder de hamer, en het is de verwachting dat het veel geld gaat opleveren.

Schumacher is nog altijd een enorme legende in de Formule 1. In zijn lange loopbaan veroverde hij zeven wereldtitels, en hij is nog altijd populair onder fans. Hoe het nu gaat met Schumacher, is niet bekend. Sinds zijn zware ski-ongeval in 2023 beschermt zijn familie hem tegen de buitenwereld. Recent kwam er een klein beetje informatie naar buiten, toen bleek dat hij met de hulp van zijn vrouw een handtekening had gezet op een helm van Sir Jackie Stewart.

1991

Tijdens het raceweekend in Miami zal er nu een unieke helm van Schumacher onder de hamer gaan. Veilinghuis Bonhams heeft de helm toegevoegd aan de lijst objecten die ze zullen gaan veilen. Het gaat om een helm die in 1991 is gebruikt door Schumacher. Volgens het veilinghuis gaat het om een helm die ook door Schumacher is gebruikt tijdens zijn vroege kartdagen. Mogelijk heeft hij het hoofddeksel ook gedragen tijdens races in de DTM in 1991.

Enorm bedrag

Op de helm zijn een aantal sponsorstickers te zien. Het gaat om een witte helm met de kleuren van de Duitse vlag en een blauwe bovenkant. Het is het design dat hij ook in zijn beginjaren in de Formule 1 droeg. Schumacher debuteerde in 1991 in België in de koningsklasse bij Jordan, maar het lijkt er niet op dat hij deze helm toen gebruikte. Volgens Bonhams zit Schumachers kartingvizier bij de helm en zijn er gebruikskenmerken te zien. Het is de verwachting dat de helm tussen de 30.000 en 50.000 dollar gaat opbrengen.

Vorig jaar werd er tijdens een veiling in Miami ook een helm van Schumacher verkocht. Deze leverde toen 114.800 dollar op.