Binotto sprak met Schumacher: "Nog niets besloten"

Het team van Sauber heeft nog altijd geen duidelijkheid over hun tweede coureur voor volgend jaar. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het zitje. Dat geldt ook voor Mick Schumacher, en volgens Mattia Binotto weet de Duitser dat er nog niets is besloten.

Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Het team is bijvoorbeeld nog op zoek naar een teamgenoot voor Nico Hülkenberg. Veel coureurs worden in verband gebracht met het vrije zitje. McLaren staat ervoor open om Gabriel Bortoleto uit te lenen, Valtteri Bottas aast op een nieuw contract en Williams probeert Franco Colapinto aan een zitje te helpen voor volgend jaar.

Geen besluit genomen

Ook Mick Schumacher wordt gezien als een mogelijkheid. De Duitser maakte geen indruk in zijn twee seizoenen bij Haas, maar nu wordt de Mercedes-reserve weer veelvuldig in verband gebracht met een zitje. Mattia Binotto leidt het Formule 1-project van Audi, en hij stelde eerder al dat hij Schumacher ziet als een optie. Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports gaat hij hier verder op in: "Ik heb Mick verteld dat er nog niets is besloten. Dat is alles wat ik op dit moment kan zeggen."

Rationele beslissing

Binotto en Schumacher zijn daarnaast geen onbekenden van elkaar. Beide mannen hebben een verleden bij Ferrari. Binotto was daar in de laatste jaren teambaas en Schumacher was junior- en reservecoureur. Volgens Binotto zullen deze persoonlijke banden geen rol gaan spelen bij zijn beslissing: "Ik denk dat we elkaar heel erg goed begrijpen. Maar het moet een rationele beslissing zijn, en geen emotionele."