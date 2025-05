Nachtmerrie voor F1-coureurs dreigt in Imola

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Het belooft een spannende Grand Prix te worden, en het is zeker niet uitgesloten dat er regen gaat vallen tijdens de race op zondag.

De race op Imola behoort tot één van de favorieten van de coureurs. Het iconische circuit in de regio Emilia-Romagna is uitdagend, en dat kan alleen maar uitdagender worden als er een druppeltje regen valt. In 2021 veranderde de race in een spektakelstuk toen er een paar buien over het circuit trokken. Twee jaar geleden kon de Grand Prix zelfs niet doorgaan, omdat er door zware regenval overstromingen waren in omgeving.

Droge vrijdag

Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Imola. Volgens de huidige weermodellen blijft het op deze dag droog. In de ochtend kan er wel wat regen gaan vallen, maar dan komen de heren coureurs uit de koningsklasse niet in actie. Het wordt op deze dag ongeveer 21 graden Celsius, en de zon zal zijn gezicht een aantal keren laten zien.

Natte race?

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden in Italië. De vooruitzichten voor deze dag zijn ook redelijk gunstig. Het wordt ongeveer 22 graden Celsius, en de kans op regen is vrijwel nul. De zon zal ook feller gaan schijnen dan een dag eerder, en dat zorgt voor ideale omstandigheden voor de Grand Prix.

Op de zondag staat de belangrijke Grand Prix op het programma. Ook op deze dag wordt het ongeveer 22 graden Celsius, maar is het wel bewolkt. Sterker nog, de kans is groot dat er dan neerslag gaat vallen. Momenteel worden er een paar kleine spelletjes voorspeld, maar het kan altijd erger worden. Volgens de huidige weermodellen is er zestig procent kan op regen, al kan dit in de komende dagen nog gaan veranderen.