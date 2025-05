Mercedes waarschuwt McLaren en kondigt ingrijpende updates aan.

Het team van Mercedes gaat aankomend weekend in Imola op jacht naar nieuwe successen. Teambaas Toto Wolff klinkt strijdbaar en hij kondigt belangrijke updates aan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Ze hopen McLaren uit te kunnen dagen.

Mercedes heeft een goede start van het seizoen achter de rug. George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben nog geen steken laten vallen, en het team staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De achterstand op kampioenschapsleider McLaren is fors, maar het seizoen duurt nog lang. Nu het Formule 1-circus is gearriveerd in Europa, kan er dan ook heel erg veel gaan veranderen.

Positieve conclusies

Teambaas Toto Wolff is hoopvol, en hij spreekt zich uit in de preview van Mercedes: "Uit de eerste zes races kunnen we de volgende conclusies trekken: we hebben progressie geboekt ten opzichte van vorig jaar, de W16 is beter uitgebalanceerd dan zijn voorganger."

"We hebben solide resultaten geboekt, met vier podiums in die races. We hebben echter wel meer werk te doen als we willen gaan vechten voor de overwinningen."

Updates

Het team van Mercedes neemt een flink updatepakket mee naar Imola. Wolff heeft er vertrouwen in en waarschuwt de concurrentie: "Wij richten ons op het behalen van dat laatste punt, nu we beginnen aan het Europese gedeelte van het seizoen. Ons team op Lauda Drive heeft hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, en we introduceren in de komende races meerdere updates."

Relatief spelletje

Wolff weet ook wel dat updates niet per se betekenen dat het beter gaat. De Oostenrijker is er zeer duidelijk over: "De Formule 1 is een relatief spel, en we weten dat onze concurrentie ook vooruitgang zullen gaan boeken. Het zal interessant zijn om te zien hoe dat op het circuit gaat uitpakken."

Wolff is zelf overigens niet aanwezig in Imola. De Oostenrijker reist af naar de Verenigde Staten waar hij aanwezig is bij de diploma-uitreiking van zijn zoon.