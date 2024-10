Mattia Binotto: Schumacher kandidaat voor tweede Sauber-zitje

Mick Schumacher mag nog altijd hopen op een terugkeer in de Formule 1. Audi-kopstuk Mattia Binotto heeft namelijk aangegeven dat de voormalig Haas-coureur een kandidaat is voor het Sauber-zitje naast Nico Hülkenberg.

Mick Schumacher keerde in 2024 na een jaar afwezigheid weer terug op de grid als autocoureur. De Duitser, die eind 2022 zijn zitje bij Haas was kwijtgeraakt aan landgenoot Nico Hülkenberg en 2023 reserve- en testrijder bij Mercedes was, werd begin dit jaar door het WEC-team van Alpine gepresenteerd als één van haar coureurs voor het Hypercar-programma van het Franse team. Hij heeft ook direct zijn waarde bewezen voor het Franse team. Tijdens de laatste race, de zes uur van Fuji, haalde de 25-jarige Duitser met nog zes minuten te gaan de #12 Jota Porsche in, waardoor Alpine haar eerste WEC-podium pakte.

Het Franse WEC-team wil dan ook graag doorgaan met Schumacher, maar de voormalig Haas-rijder heeft nog geen ja gezegd tegen Alpine. De 25-jarige heeft zijn zinnen namelijk volledig gezet op een terugkeer in de Formule 1 in 2025. Nadat de keuze van Alpine op Jack Doohan viel, leek de kans op een zitje in de koningsklasse van de autosport verkeken voor Schumacher. Maar uitspraken van Audi-kopstuk Mattia Binotto hebben de kansen van Schumacher weer vergroot.

De Italiaan, die de zoon van Michael Schumacher nog kent uit zijn tijd bij Ferrari, geeft namelijk aan dat hij één van de kandidaten is voor het tweede Sauber-zitje. "We zijn hem zeker aan het evalueren", vertelde Binotto tegenover Corriere della Sera. "Ik heb hem ontmoet en met hem gesproken. Ik ken hem al een lange tijd, omdat ik deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy. Ik ken zijn sterke punten en voordelen. Hij is één van de namen die we in gedachten hebben."