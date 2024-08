Officieel: Alpine legt Doohan vast voor 2025

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Jack Doohan wordt de opvolger van Esteban Ocon bij het team van Alpine. De Australiër fungeerde dit jaar al als reservecoureur voor de Franse renstal, maar nu krijgt hij promotie. In 2025 debuteert Doohan in de Formule 1.

Doohan werd door Alpine voorbereid op het echte werk. Hij reed al meerdere vrije trainingen en hij werkte dit seizoen tevens al meerdere testdagen af. Eerder dit jaar was hij bijvoorbeeld een paar dagen aanwezig op Zandvoort om te testen met een oudere Alpine-bolide. Zijn debuut komt dan ook niet uit de lucht vallen. Bij Alpine wordt Doohan de teamgenoot van Pierre Gasly. Samen moeten ze de Franse renstal terug naar de top gaan brengen, het team beleeft dit jaar een teleurstellend seizoen.