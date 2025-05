'Ontslag Christian Horner bij Red Bull dreigt'

Christian Horners bewind als teambaas bij het team van Red Bull Racing zou zomaar eens snel ten einde kunnen komen, volgens berichten uit Oostenrijk. Horner heeft het team van Red Bull maar liefst zes keer laten kronen tot constructeurskampioen en heeft acht keer een coureur onder zich gehad als wereldkampioen.

Red Bull domineerde in de afgelopen jaren de Formule 1, maar sinds begin vorig jaar is daar toch echt een einde aangekomen. De McLarens hebben tijdens de Grand Prix van Miami in 2024 de rollen omgedraaid, en dat is vandaag de dag nog steeds zo.

Een overwinning

Red Bull heeft dit seizoen nog maar één overwinning weten te behalen. Max Verstappen wist in Japan vanaf pole zijn auto als eerste te finishen. De Nederlander behaalde echter in Saoedi-Arabië en Miami ook pole, maar wist de Red Bull niet als eerste over de finish te trekken. Het is niet niets en zowel adviseur Helmut Marko als Max Verstappen heeft zijn zorgen kenbaar gemaakt over de prestaties van de auto.

Volgens bepaalde berichten zou Red Bull zelfs afscheid kunnen nemen van Christian Horner na Imola, de 400ste Grand Prix dat de Brit aan het roer staat bij Red Bull Racing. Het komt na een moeilijke periode op persoonlijk vlak bij Horner die begin 2024 werd beschuldigd door een vrouwelijke werknemer over 'ongepast en dwangmatig gedrag', wat Horner altijd heeft ontkend.

Ze willen hem weg

Er wordt aangenomen dat de Oostenrijkse kant van het bedrijf Horner uit het team wil hebben. Met name Mark Mateschitz, zoon van oprichter Dietrich Mateschitz, wordt genoemd als tegenhanger van Horner. Ze vinden dat de Engelsman teveel macht heeft binnen het team en willen hem daarom weg hebben. Horner behield echter steun van de Thaise kant van het moederbedrijf Red Bull GmbH, die 51% van het bedrijf in handen hebben.

Red Bull zou al nagedacht hebben over mogelijke vervanging. Oliver Oakes, reeds ontslagen bij Alpine en Franz Tost zijn de namen die voorbij komen in de geruchtenmolen. Tost heeft jarenlang Toro Rosso en AlphaTauri geleidt en Oakes heeft ervaring met Alpine. Mail Sport komt echter met het nieuws dat de baan van Horner niet in gevaar is.