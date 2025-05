De dagen van Jack Doohan zijn geteld bij het team van Alpine, want hij is nu gedegradeerd naar reservecoureur. Franco Colapinto is nu de tweede coureur naast Pierre Gasly en oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is het daar allesbehalve mee eens.

Na zeven races in de Formule 1 is Jack Doohan uit de auto gezet en vervangen door de Argentijnse coureur Franco Colapinto. Doohan is nog niet compleet weg bij het team, maar blijft aan als reservecoureur. Colapinto rijdt nu de komende vijf races voor het Franse team.

Geen punten

Jack Doohan behaalde met P13 zijn beste resultaat in de Formule 1. De Grand Prix van China was de beste race voor Doohan, maar hij had wel drie gediskwalificeerde coureurs voor zich, waaronder zijn teamgenoot. Colapinto wist vorig seizoen zichzelf te bewijzen bij Williams en mag het nu dus voor Alpine laten zien. Juan Pablo Montoya is het niet eens met de keuze van Alpine.

"Wat onacceptabel is vanuit het oogpunt van een coureur, is dat jullie je verbonden hebben aan Jack Doohan en dachten dat hij de beste keuze was. Alpine gaf hem een contract. De situatie met Franco Colapinto was geen groot probleem, omdat er zoveel problemen waren bij Red Bull, maar nu is de aandacht weer op die situatie gericht", zo begint Montoya aan zijn verhaal tegenover Sites de Apostas.

Evalueren

Montoya weet wel wat de perfecte oplossing was geweest: “Toen Flavio Briatore binnenkwam, maakten ze op de een of andere manier een deal dat Doohan vijf races moest presteren. Ik zou vijf races aan Doohan hebben gegeven, vijf races aan Colapinto en vijf races aan Paul Aron (en dat transparant aan iedereen hebben gecommuniceerd, red.)."

"Dan kun je gaan zitten en evalueren wie de beste keuze is voor volgend jaar. 2025 is een beetje een jaar om weg te gooien voor Alpine, omdat ze volgend jaar overstappen op de motoren van Mercedes. Ik neem aan dat een aardig deel van de ontwikkeling van de auto is gestopt en dat ze volgend jaar opnieuw gaan bouwen. Ze zullen het minste geld uitgeven aan hun motor."

Belangrijkste duo voor de toekomst

Montoya vervolgt: "Briatore zal vooral denken aan wie volgend jaar het belangrijkste duo is. Als Colapinto binnenkomt en Pierre Gasly begint te verslaan, dreigt Gasly dan zijn stoeltje te verliezen? Er gaan ook veel geruchten dat Aron tijdens het testen sneller was dan Colapinto."

"Colapinto heeft het goed gedaan. Hij heeft veel fouten gemaakt, maar zijn snelheid is erg indrukwekkend. Hij komt in een situatie terecht waarin hij onder hoge druk staat bij Alpine, terwijl er bij Williams geen verwachtingen waren."