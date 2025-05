Mercedes wijst vervanger aan voor Toto Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff is aankomend niet aanwezig bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. De Oostenrijker zal worden vervangen, en daar heeft hij een heel goede reden voor. Hij heeft namelijk iets belangrijkers op de planning staan in de Verenigde Staten.

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. Op het circuit van Imola rijdt Andrea Kimi Antonelli voor het eerst een thuisrace in de Formule 1. Hij gaat op jacht naar een goed resultaat, maar hij zal het zonder de steun van zijn teambaas Wolff moeten doen. De Oostenrijker slaat voor de tweede keer dit seizoen een Grand Prix over.

Familiezaken

Waar hij eerder afwezig was in Japan, heeft hij besloten om nu weer de race over te slaan. Volgens PlanetF1-verslaggever Thomas Maher zal Wolff afwezig zijn vanwege de diploma-uitreiking van zijn zoon in de Verenigde Staten. Het gaat om een zoon uit een eerdere relatie, en Wolff geeft nu de voorkeur aan de familiezaken in plaats van zijn werkzaken.

De taken van de Oostenrijkse teambaas worden aankomend weekend overgenomen door Chief of Communication Bradley Lord. Hij staat normaal gesproken naast Wolff tijdens de raceweekenden, en nam tijdens de voorgaande races die Wolff oversloeg ook zijn taken over. Het is de verwachting dat Wolff daarna gewoon weer aanwezig is tijdens de raceweekenden in Monaco en Barcelona.

Kansen voor Mercedes

Voor het team van Mercedes gaat het een spannend weekend worden. De Duitse renstal komt mogelijk met nieuwe onderdelen in Imola, en ze kunnen ook gaan profiteren van de nieuwe flexiwing-controles die gaan gelden in Barcelona.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Antonelli en zijn teamgenoot George Russell hebben 141 WK-punten bij elkaar gereden in de eerste zes raceweekenden. Hun achterstand op kampioenschapsleider McLaren bedraagt meer dan honderd punten.