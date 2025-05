Exclusief: Lance Stroll test vandaag op Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is deze week het decor van een aantal testdagen van Aston Martin. De Britse renstal werkt een TPC-test af, en daarvoor maken ze gebruik van belangrijke namen. Lance Stroll zal vanmiddag in actie komen op de baan in de Noord-Hollandse duinen.

Het team van Aston Martin is sinds maandag aanwezig op het circuit van Zandvoort. Op de eerste testdag kwam de talentvolle Formule 2-coureur Jak Crawford in actie, maar vandaag geeft de Britse renstal andere coureurs de kans. In de ochtenduren kwam simulatorcoureur Nick Yelloy in actie op het circuit in de Noord-Hollande duinen. Hij werkte in de ochtend vooral lange runs af.

Stroll gespot op Zandvoort

In de middag zal hij plaatsmaken voor Stroll, zo weet GPToday.net. De Canadees is vanochtend gearriveerd op de baan, en zal daarna de middag gebruiken om zoveel mogelijk meters te maken. Voor Aston Martin kan de data bruikbaar zijn, want de renstal is op een tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen.

Alhoewel er wordt gereden met een oudere auto, kan de data wel bruikbaar zijn. Ze kunnen hierdoor immers de verschillen zien tussen de huidige wagen en de oudere wagen. Dit biedt het team de nodige inzichten voor mogelijke verbeteringen. Daarnaast kan Stroll hierdoor zelf beter in zijn ritme komen, en kunnen ze de data gebruiken om bijvoorbeeld Crawford duidelijk te maken waar de verbeterpunten liggen.

Lastige start

Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het seizoen begonnen. Superster Fernando Alonso heeft nog niets weten te presteren, en is op dit moment dan ook puntloos. Stroll heeft wel punten gepakt, de Canadees staat na zes op veertien WK-punten, en staat daarmee op de tiende plaats in het wereldkampioenschap.

Door deze score staat Aston Martin zelf op de zevende plaats bij de constructeurs. Ze willen graag betere resultaten boeken, en daarvoor krijgen ze de kans in Imola, waar aankomend weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op de planning staat. Voor Stroll en Alonso wordt dit een belangrijk moment.