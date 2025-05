F1-team past structuur aan en neemt afscheid van belangrijk kopstuk

Audi stapt volgend jaar de Formule 1 in, maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Ze hebben nu een herstructurering doorgevoerd waarbij ze afscheid hebben genomen van een belangrijke naam, en waarbij ze Mattia Binotto een nieuwe rol hebben gegeven.

Audi neemt vanaf volgend jaar het team van Sauber over in de Formule 1. Ze hebben grootse plannen, en ze bemoeien zich nu al veelvuldig met het team van Sauber. Ze hebben een aantal grote namen aangetrokken om het team te versterken, en er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Niet alles loopt op rolletjes, want ze hebben nu weer de structuur aangepast.

Binotto

Audi heeft namelijk bekendgemaakt dat Mattia Binotto niet langer de Chief Operational Officer en Chief Technical Officer is. Binotto, die eerder de teambaas van Ferrari was, is nu benoemd tot hoofd van het Formule 1-project van Audi. Het is een soort nieuwe titel, en hij zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen op de fabrieken in Hinwil en Neuburg, en later ook over het nieuwe technische centrum in Engeland.

CEO verlaat het schip

In de schaduw van Binotto heeft Audi afscheid genomen van CEO Adam Baker. De positie van CEO komt nu te vervallen bij het team, en de ervaren Christian Foyer is aangesteld als de nieuwe man die over de operationele zaken moet gaan. Hij is op 1 mei begonnen als Chief Operating Officer, en zal zich gaan focussen op de ontwikkeling van de hybride aandrijflijn. Stefan Dreyer blijft Chief Technical Officer, en hij zal ook de rol van woordvoerder op zich nemen.

Niet de eerste verandering

Audi maakte in 2022 bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze nemen het team van Sauber over, en hebben de teamstructuur in de afgelopen jaren al meerdere keren aangepast. Zo was het oorspronkelijk de bedoeling dat Andreas Seidl het project zou gaan leiden, maar hij moest het veld ruimen. Binotto is nu de grote man, en de van Red Bull overgekomen Jonathan Wheatley is sinds vorige maand de teambaas.