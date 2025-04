Formule 1-legende Sir Jackie Stewart meldde zich dit weekend in de paddock in Bahrein met een bijzondere helm. Hij heeft een exemplaar van zijn iconische hoofddeksel laten signeren door alle wereldkampioenen. Ook de handtekening van Michael Schumacher staat erop.

De 85-jarige Stewart wil zijn helm met de handtekeningen gaan veilen voor het goede doel. Hij wil hiermee geld ophalen voor zijn stichting Race Against Dementia. Stewarts vrouw lijdt aan dementie, en voor de Schotse legende is het zijn doel geworden om onderzoek te doen naar de stichting. Het geld dat met de veiling wordt ingezameld gaat naar een nieuwe bloedteststudie die wordt ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge.

Schumacher

De helm is gesigneerd door alle levende wereldkampioenen Formule 1. Ook de initialen 'MS' zijn te zien op de helm, en dat is opvallend. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeval in 2013 immers uit de publiciteit verdwenen, en het is onbekend hoe het nu met hem gaat. Volgens de Daily Mail heeft Schumacher met de hulp van zijn vrouw Corinna zijn handtekening op de helm gezet in hun huis aan het Meer van Genève.

Handtekening

Stewart bevestigt dat Schumacher zijn handtekening heeft gezet op de witte helm. Tegenover diezelfde Daily Mail legt Stewart het uit: "Het is prachtig dat Michael de helm heeft kunnen tekenen voor dit waardevolle doel, want het is een ziekte die ongeneeslijk is. Zijn vrouw heeft hem geholpen. Daarmee is de set van de wereldkampioenen die nog onder ons zijn compleet."

Speciale demorun

Stewart zal de iconische witte helm met de Royal Stewart Tartan-band vandaag dragen. Hij zal een demorun gaan uitvoeren op het circuit van Sakhir in Bahrein. Het wordt een bijzonder ritje, want de Schotse legende zal plaatsnemen achter het stuur van zijn Tyrrell 006 waarmee hij in 1973 voor de derde keer wereldkampioen werd. Na de run wordt de helm geveild.