Bortoleto lacht om baby Verstappen: "Max wordt niet ineens langzamer!"

Max Verstappen ontbrak gisteren tijdens de mediadag in Miami. Hij vertrok later vanuit Monaco vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Sauber-coureur Gabriel Bortoleto is goede vrienden met Verstappen, en hij denkt niet dat de wereldkampioen langzamer gaat worden door het vaderschap.

Red Bull Racing liet gisteren weten dat Verstappen later zou afreizen naar Miami. Hij verbleef langer in zijn woonplaats Monaco, omdat zijn eerste kind op komst was. Red Bull wilde er verder geen uitspraken over doen, en er werd niet officieel gedeeld of het kind al is geboren of niet. Verstappens collega's werden in Miami wel al geconfronteerd met het feit dat hij waarschijnlijk vader is geworden.

Bortoleto heeft Verstappen niet gesproken

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto is goede vrienden met Verstappen. De jonge Braziliaan werd in gesprek met de internationale media dan ook gevraagd naar de baby van Verstappen: "Nee, ik heb hem in de afgelopen dagen niet gesproken! Maar ik weet zeker dat het vaderschap niets zal gaan veranderen bij hem, wat betreft het zijn van een coureur."

Maakt vaderschap een coureur langzamer?

Een veelgehoorde mythe is dat een coureur langzamer wordt zodra hij vader wordt. Er is nooit bewezen dat dit echt zo is, en veel coureurs wisten ook gewoon te winnen nadat ze vader werden.

Bortoleto denkt ook niet dat zijn goede vriend Verstappen nu met de handrem erop rond gaat rijden. Grijnzend laat de Braziliaanse Sauber-coureur weten dat Verstappen nog steeds zal gaan knallen: "Ik denk niet dat hij langzamer zal gaan rijden. Waarschijnlijk wordt hij zelfs alleen maar sneller! Zijn mentaliteit zal niet gaan veranderen. Hij blijft gewoon hetzelfde en hij zal door blijven gaan."

Toen vorig jaar bekend werd dat Verstappen vader zou worden, liet zijn vader Jos al weten dat Max niet langzamer zou gaan rijden: "Nee joh, dat is gelul. Ik denk dat het alleen maar motiveert. Ik had er vroeger geen last van."