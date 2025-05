Zak Brown gaat vreemd en kondigt test met Williams aan

Zak Brown zal in Groot-Brittannië niet alleen het team van McLaren vertegenwoordigen, maar hij gaat ook een klein uitstapje maken naar Williams. De CEO van het team van McLaren gaat rijden in een auto uit zijn privécollectie.

Zak Brown gaat rijden in de Williams FW11B van Nigel Mansell, onderdeel van zijn eigen uitgebreide autocollectie. De Amerikaan gaat zelf in de Williams-auto rijden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Eerder nooit mee gereden

Vóór het raceweekend in het Verenigd Koninkrijk gaat Brown eerst de auto even proberen in Spanje. De Amerikaan heeft echter nog nooit gereden in de auto. Ook Brown vindt het apart dat hij als McLaren-man een uitstapje maakt naar Williams: "Ze zullen misschien even vreemd opkijken, maar ik denk dat de fans het prachtig zullen vinden", zo zegt hij tegen ESPN F1.

Hoe Brown ooit aan de auto kwam? Het kwam voort uit een sponsordeal tussen Brown en Williams. Het team vroeg of ze nog iets konden betekenen voor de Amerikaan en Brown reageerde daarop: "Verkoop me een auto!", opperde Brown. "Een auto schenken konden ze niet, dat is niet eerlijk, maar verkopen was wel degelijk een optie. Ze vroegen me: 'Welke dan?', en ik zei: 'Die daar'."

Andere klassieke auto's

Zak Brown heeft, zoals al eerder verteld, een grote, uitgebreide collectie aan auto's, waaronder een March 701, de auto van Jackie Stewart waarmee hij de GP van Spanje in 1970 gewonnen heeft. Ook de Lola T332 van Mario Andretti is eigendom van de Amerikaan.

De Williams van Nigel Mansell is niet de enige Williams-auto die de Amerikaan tot zijn eigendom heeft. Ook de FW07B van Alan Jones, waarmee hij wereldkampioen werd in 1980, en de FW18 van Damon Hill, waarmee hij in 1996 wereldkampioen werd. Hij heeft ook 'normale' auto's, waaronder verschillende McLarens, Lamborghini's en Ferrari's. Ook heeft hij nog wat karts en NASCAR-auto's staan.