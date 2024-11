Horner reageert op Colapinto-geruchten

Franco Colapinto wordt de laatste dagen steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. Zeker nadat Red Bull-teambaas Christian Horner gespot werd toen hij uit het motorhome van Williams kwam. De Brit reageert nu op de geruchten.

Williams-coureur Franco Colapinto rijdt dit weekend pas zijn zesde weekend in de Formule 1, maar de Argentijn heeft tot dusver erg veel indruk gemaakt. En dat is de andere teams ook niet ontgaan. Volgens Auto, Motor und Sport zouden Red Bull en Alpine interesse hebben in de Williams-junior, die nog geen zitje heeft voor volgend jaar.

Het team van Alpine heeft Pierre Gasly en Jack Doohan al onder contract staan voor 2025, maar bij één van de twee Red Bull-teams is er nog wel plaats voor Colapinto. Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing, is namelijk nog op zoek naar een teamgenoot voor Yuki Tsunoda, die wel al een contract heeft voor 2025. En mogelijk heeft de Oostenrijkse energiedrankenfabrikant ook nog een plek voor de man uit Pilar bij het grote Red Bull Racing. Sergio Perez staat namelijk al het hele jaar onder druk en zijn toekomst bij het team uit Milton Keynes is alles behalve zeker.

De geruchten omtrent een overstap van Colapinto naar Red Bull werden in São Paulo alleen maar versterkt. Red Bull-teambaas Christian Horner flirtte tijdens de mediadag openlijk met Williams-junior en stelde dat hij een "slechte teambaas" zou zijn als hij niet zou onderzoeken of de Argentijn beschikbaar zou zijn. Bovendien werd de Britse teambaas in Brazilië gespot toen hij het motorhome van Williams verliet.

"Je moet altijd op de hoogte zijn van wat er om je heen gebeurt"

Als Horner voorafgaand aan de kwalificatie de vraag krijgt of de geruchten waar zijn, weet hij de vraag slim te omzeilen. "Franco [Colapinto, red.] is één van de getalenteerde coureurs die deel uitmaakt van de nieuwe generatie coureurs", vertelt de Brit tegenover Viaplay. "Daarnaast doet ook Liam Lawson het geweldig. Oliver Bearman doet het dit weekend ook weer erg goed. Veel jonge coureurs springen in de auto en doen het geweldig. Franco is een geweldige coureur, als ik kijk naar wat we tot dusver van hem hebben gezien. Hij krijgt ook enorm veel support van de mensen uit dit deel van de wereld."

Maar zou hij Colapinto naar Red Bull willen halen? "Onze prioriteit ligt momenteel bij onze eigen coureurs, maar je moet altijd op de hoogte zijn van wat er om je heen gebeurt."