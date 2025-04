"Schok op rijdersmarkt: 'Red Bull voert gesprekken met Russell"

De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Als Verstappen besluit te vertrekken bij Red Bull, wat moet de Oostenrijkse renstal dan doen. Het lijkt erop dat ze vooruit denken, want Christian Horner schijnt een aantal gesprekken te hebben gevoerd met George Russell.

Russell is sterk aan het seizoen begonnen. De Britse Mercedes-coureur kwam in de eerste vijf races elke keer in de top vijf over de streep, en hij mocht ook al drie keer het podium beklimmen. Bij Mercedes zijn ze heel erg tevreden over hem, maar een nieuw contract zit er nog niet in. Russells contract loopt eind dit jaar af, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er geen geheim van gemaakt dat hij tevreden is. Maar zolang Wolff het contract niet verlengd, blijft de toekomst van Russell onduidelijk.

Daarnaast wordt Verstappen ook in verband gebracht met het zitje van Russell. Mocht hij weggaan bij Red Bull, dan komt daar ook een zitje vrij. Daarnaast is het nog niet duidelijk wat Red Bull volgend jaar gaat doen met het tweede zitje.

Informele gesprekken

Volgens The Race kan Red Bull snel handelen door een vroeg bod te doen op Russell. Het medium meldt dat Russell en Red Bull-teambaas Christian Horner in de afgelopen weken een aantal informele gesprekken hebben gevoerd. Ze kennen elkaars situatie hierdoor heel erg goed, al meldt The Race wel dat het nog niet gaat om gesprekken over een deal voor een racezitje.

Focus op Red Bull

Het gerucht zorgt ervoor dat het silly season dit jaar al vroeg is afgetrapt. Of er echt iets gaat gebeuren, zal nog moeten blijken. Verstappen beschikt immers over een langlopend contract bij Red Bull, maar er staan wel meerdere prestatieclausules in. Verstappen heeft zelf laten weten niet te denken aan een vertrek, hij focust zich volledig op de huidige situatie bij Red Bull.