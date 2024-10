Horner flirt met Colapinto: "Interessante coureur"

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de rijdersbezetting van de Red Bull-teams voor volgend jaar. De toekomst van Sergio Perez is onduidelijk, en meerdere coureurs worden in verband gebracht met de Red Bull-teams. Christian Horner geeft toe dat hij gecharmeerd is van Franco Colapinto.

Bij Red Bull-teams Red Bull Racing en VCARB is er voor volgend jaar in principe nog één stoeltje vrij. Het is nog niet duidelijk wie de tweede coureur van VCARB wordt. Bij Red Bull Racing liggen er voor volgend jaar wel twee coureurs vast, maar de kans is aanwezig dat Sergio Perez alsnog aan de kant wordt geschoven. Zijn prestaties vallen tegen en teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko maken er geen geheim van dat Perez onder druk staat.

Opties

Williams-coureur Franco Colapinto wordt al geruime tijd als een mogelijkheid gezien. De Argentijn vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. Colapinto maakt zeer veel indruk, maar bij Williams is er volgend jaar geen plek voor hem. De Britse renstal heeft Carlos Sainz al vastgelegd, maar ze willen Colapinto aan een zitje helpen. Hij werd in verband gebracht met Sauber, en hij wordt ook gezien als een optie voor de Red Bull-teams.

Interessante coureur

Colapinto ontkende zelf dat er interesse was, maar volgens Auto, Motor und Sport is dat wel het geval. Het Duitse medium meldt dat Red Bull en Alpine ook interesse zouden hebben. Het is niet duidelijk bij welk Red Bull-team hij dan zou kunnen rijden. Red Bull-teambaas Horner bevestigt tegenover AMuS dat Colapinto goed bezig is: "Colapinto is een interessante coureur. Hij is verrassend genoeg veel beter dan hij in de Formule 2 deed vermoeden. Ik zou een slechte teambaas zijn als ik niet zou onderzoeken of hij beschikbaar was."