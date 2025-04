Red Bull geeft zorgen over eigen motorenproject toe

Het team van Red Bull Racing leeft toe naar een bijzonder jaar. Vanaf 2026 gaan ze immers rijden met hun eigen motoren. Het is een enorm risico, en Christian Horner geeft toe dat het een spannend project is. Hij stelt wel dat Red Bull daar niet bang voor is.

Dit jaar wordt er voor het laatst gewerkt met de huidige reglementen. Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Red Bull koos er al vrij vroeg voor dat ze hun eigen krachtbronnen gaan bouwen met Red Bull Powertrains. Ze gaan hiervoor samenwerken met Ford, en de vraag is hoe ze het gaat doen. Het is immers een enorm risico.

No Risk, No Fun

Red Bull heeft dit besluit genomen in al hun wijsheid. Teambaas Horner spreekt zich uit in een interview met Formule 1 Magazine: "Zoals Dietrich Mateschitz altijd zei: no risk, no fun. Als je kijkt naar hoe groot ons team is, hoe competitief we zijn... Dan kunnen we niet afhankelijk zijn van externe leveranciers die zich elk moment kunnen terugtrekken of van gedachten kunnen veranderen. We hebben nu ons eigen lot in handen en daar controle over."

Red Bull neemt reusachtige risico's

Horner voelt veel steun vanuit de top van Red Bull: "De aandeelhouders hebben ons hier enorm bij gesteund, dat blijkt ook uit de investering die is gedaan in de bouw van een ultramoderne faciliteit. We hebben zo alles op één terrein staan. Op Ferrari na, zijn we het enige team dat dat heeft. Het is wel een spannend project, niet zonder risico's of uitdagingen. Maar dat is ook iets waar Red Bull nooit bang voor is geweest."

Red Bull heeft nog nooit eigen krachtbronnen gebouwd. Hun voordeel is dat de andere constructeurs op nul beginnen met deze regels, maar ze hebben wel meer ervaring met het bouwen van motoren.