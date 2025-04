Sponsor praat mond voorbij over Alpine-debuut Franco Colapinto

Franco Colapinto heeft dit jaar geen racezitje, maar toch speelt hij een belangrijke rol op de rijdersmarkt. De Argentijn is de reservecoureur van Alpine, en wordt in verband gebracht met het zitje van Jack Doohan. Of er een rijderswissel gaat plaatsvinden en wanneer, is onduidelijk. Toch lijkt een sponsor nu zijn mond voorbij te praten.

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk als invaller bij Williams. De Argentijnse coureur werd zelfs in verband gebracht met Red Bull, maar dat kwam niet van de grond. Begin dit jaar presenteerde Alpine hem als nieuwe reservecoureur, en daarmee zette hij direct Jack Doohan onder druk. Er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst, en veel mensen gaan ervan uit dat Colapinto later dit jaar zijn zitje gaat overnemen.

Sponsor praat mond voorbij

De geruchten waren in de afgelopen weken wat rustiger geworden. Daar is nu een einde aangekomen, door een opvallende uitspraak van een sponsor van Colapinto. Horacio Marin, de CEO van energiebedrijf YPF en sponsor van Colapinto, heeft namelijk zijn mond voorbij gesproken.

Marin was te gast in bij nieuwskanaal A24, waar hij werd gevraagd wanneer Colapinto zijn 'debuut' ging maken. De sponsor gaf kort antwoord: "Ik weet het niet." Even later pikte een microfoon op wat hij hieraan toevoegde: "In Imola." Daarmee lijkt de sponsor te suggereren dat Colapinto vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna het zitje van Doohan overneemt.

Wat betekenen de woorden van de sponsor?

De woorden van Marin kunnen ook iets anders betekenen. Zo kan hij ook doelen op bijvoorbeeld een testdag, of een andere belangrijke dag op het circuit van Imola. De druk op Doohan wordt hierdoor weer een beetje opgevoerd, terwijl Alpine achter hem lijkt te blijven staan. Ook in de afgelopen weken wilde men het bij het Franse team niet hebben over een mogelijke rijderswissel. Doohan moet zijn eerste punten nog scoren, maar komt wel steeds beter voor de dag.