Ferrari neemt deels afscheid van rode kleuren in Miami

Het team van Ferrari heeft toch een nieuwe livery voor de Grand Prix van Miami gepresenteerd. De Italiaanse renstal trok zojuist het doek van een speciale kleurstelling waarmee ze de samenwerking met titelsponsor HP vieren. De wagen is voorzien van een aantal blauwe en witte details.

Ferrari hintte al dagen op een grote verandering voor het raceweekend in Miami. Ze onthulden eerder al de witte teamkleding, en vanmiddag kwamen daar de witblauwe racepakken voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij. Nu hebben ze dus ook gedeeld hoe de wagens er dit weekend uitzien. Zoals verwacht gaan ze voor een wagen met veel blauwe en witte details.

HP

De achterzijde van de wagen is dit weekend niet rood. De engine cover is wit met blauwe details, en de achtervleugel is zelfs helemaal blauw. Ook de voorvleugel is dit weekend voorzien van blauwe en witte details. De kleuren van HP zijn ook te zien op de velgen van de bolides van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De kleurstelling vertoont gelijkenissen met de speciale kleurstelling van vorig jaar, toen Ferrari ook koos voor blauwe details.

Nog meer bijzondere kleuren

De aangepaste livery is vooral een eerbetoon aan titelsponsor HP. Ongeveer een jaar geleden werd deze grote deal aangekondigd, en bij Ferrari vinden ze dat een reden voor een feestje. Ze hopen hiermee veelvuldig vooraan het veld te zien te zijn. Ferrari is dit weekend niet het enige team dat kiest voor een aangepaste kleurstelling. Eerder op de dag presenteerde Sauber een soort moderne kunst-kleurstelling, en ook het team van Racing Bulls komt met iets bijzonders.

Miami is geschikt voor dit soort stunts, aangezien het commercieel gezien een belangrijke race is. De wedstrijd vindt plaats in een grote stad, in de Verenigde Staten en er zullen veel mensen naar de Grand Prix van aankomende zondag gaan kijken.