De Formule 1 heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de toekomst. Zoals verwacht hebben ze het contract van de Grand Prix van Mexico verlengd. De race staat nu tot en met 2028 op de kalender.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Veel landen, steden en circuits azen op een plekje op de kalender van de koningsklasse. Dat betekent dat er races gaan verdwijnen, maar de Grand Prix van Mexico zal voorlopig nergens heengaan . De organisatie heeft vandaag het contract met de Formule 1 verlengd.

Burgemeester verklapte het nieuws

Dat de Grand Prix een nieuw contract zou tekenen, was geen geheim. De burgemeester van Mexico-Stad liet vorige week al doorschemeren dat er snel iets zou worden aangekondigd. Vandaag is het officieel geworden. De race op het Autodroom Hermanos Rodriguez staat nu tot en met 2028 op de Formule 1-kalender.

Hiermee is er meer duidelijkheid gekomen over de kalender van de toekomst. Recent werden ook de contracten van de Grand Prix van Monaco en België verlengd. Laatstgenoemde Grand Prix zal in de komende jaren gaan rouleren.

Race is een blijvertje

De Mexicaanse Grand Prix keerde in 2015 terug op de kalender na een afwezigheid van bijna twintig jaar. De race werd daarna elk jaar verreden, behalve ik coronaseizoen 2020.

Voor Max Verstappen is het verlengen van het contract in Mexico goed nieuws. Hij wist de race al vijf keer op zijn naam te schrijven, en daarmee is hij de recordhouder.

Of de Mexicanen in de toekomst iets te juichen hebben, moet nog blijken. Sergio Perez staat dit jaar niet op de grid, maar de kans is aanwezig dat hij volgend jaar een comeback maakt bij het team van Cadillac. Naar verwachting is hij dit weekend ook aanwezig in Miami, mogelijk heeft dat te maken met de Grand Prix