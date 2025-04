F1-teambaas steunt comeback van Perez

Sergio Perez wordt veelvuldig in verband gebracht met een Formule 1-comeback. Volgens zijn voormalig Red Bull-collega Jonathan Wheatley zou dit een goed plan zijn, en hij denkt dat Perez capabel genoeg is om het plan te laten slagen.

Perez en Wheatley vertrokken eind vorig jaar bij Red Bull. Perez verloor zijn racestoeltje, terwijl Wheatley stopte als sportief directeur. De Brit is vandaag de dag de teambaas van Sauber, en hij gaat een grote rol spelen bij het project van Audi. Perez zit nu zonder zitje, maar hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een zitje bij het nieuwe team van Cadillac. Hij zou één van de koplopers zijn voor het stoeltje bij het nieuwe team.

Capabele coureur

Sauber-teambaas Wheatley steunt een mogelijke comeback van Perez. Bij Formula.Hu spreekt hij zich uit: "Ik denk dat hij meer dan capabel genoeg is om terug te komen en heel snel weer aan de slag te gaan in een nieuw team. Ik denk dat als we terugkijken, hij vorig jaar iets meer worstelde met de auto dan Max (Verstappen, red.)."

Perez kan omgaan met tegenslagen

Wheatley zag bij Red Bull tot wat Perez in staat was. Hij was enorm onder de indruk van de manier waarop de Mexicaanse coureur omging met tegenslagen. "Ik was altijd verbaasd hoe Checo zichzelf weer kon opbouwen en sterker kon terugkomen van elke tegenslag. Hij lijkt een ongelooflijk vermogen te hebben om weer op te bouwen."

Volgens Wheatley is ook de technische expertise van Perez belangrijk. "Checo begrijpt deze dingen heel erg goed. Ik vond altijd dat zijn uitleg aan de engineers over hoe de auto zich gedroeg heel erg duidelijk was. Checo is zeer professioneel, zeer getalenteerd en hij is natuurlijk een zeer snelle coureur met wie het heel fijn is om samen te werken."