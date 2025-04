Horner beticht van liegen over ernstig Red Bull-probleem

Het team van Red Bull Racing kampt met de nodige problemen. Zo wordt er vaak gewezen naar het feit dat de correlatie tussen de windtunnel en de werkelijkheid niet klopt. Teambaas Christian Horner doet hier niet geheimzinnig over, maar Karun Chandhok twijfelt aan zijn verhaal.

Red Bull heeft momenteel een flinke achterstand op McLaren. Max Verstappen krijgt het voor elkaar om te presteren met de auto, maar dat neemt niet weg dat er problemen zijn. Eén van de grootste problemen is het feit dat de correlatie tussen de windtunnel en de werkelijkheid niet klopt. Wat men daar ziet, kunnen ze niet op de baan voor elkaar krijgen. Teambaas Horner wijst regelmatig naar dit punt en het feit dat de windtunnel zwaar is verouderd. Hij omschrijft het regelmatig als een soort fossiel uit de Koude Oorlog.

Horner de meesterpoliticus

Volgens oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok klopt er niets van het verhaal van Horner. Bij zijn werkgever Sky Sports spreekt Chandhok zich uit: "Ik hoor Horner heel veel praten over die windtunnel. Hij is echt een meesterpoliticus. Net als toen het eerder over de budgetcap ging. Hij is een meester in afleiding. Hij begon dan altijd over een ander onderwerp. Maar ik zie ze bij Racing Bulls niet klagen over de correlatie uit de windtunnel, terwijl ze wel dezelfde windtunnel gebruiken."

Racing Bulls heeft geen problemen

Chandhok is zeer stellig, en hij weet vrijwel zeker dat het verhaal anders ligt. De Indiër heeft namelijk even wat rondgevraagd: "Ik heb wat mensen bij Racing Bulls gevraagd of ze ook last hadden van die correlatie. Hun antwoord was nee. Het lijkt echt een Red Bull-probleem te zijn. Misschien heeft de Red Bull-kant een probleem tussen wat er in de fabriek en de windtunnel gebeurt, meer dan dat het nou een fossiel uit de Koude Oorlog zou zijn waar ze de boel in ontwerpen."