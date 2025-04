Ferrari presenteert radicaal andere look voor Miami

Het team van Ferrari heeft een opvallende look voor het raceweekend in Miami gepresenteerd. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen dit weekend in spierwitte racepakken met blauwe accenten. De teamleiding is aankomend weekend ook wit.

Ferrari hintte in de afgelopen dagen op een opvallende verandering voor het raceweekend in Miami. In de afgelopen jaren paste het team ook de livery en de teamkleding aan voor het weekend in Florida. Vorig jaar kozen ze nog voor een soort babyblauwe accenten, maar dit jaar gaan ze een compleet andere kant op. Zoals verwacht gaat het om een witte look, maar nog geen livery.

Bijzondere kleuren

Ferrari hintte in allerlei posts op sociale media al op een verandering voor dit weekend. Eerder lieten ze de witte teamkleding al aan de wereld zien, maar nu hebben ze ook de racepakken met de wereld gedeeld.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen dit weekend een wit overall dragen. Alleen de bovenzijde is niet wit, hier is voor een blauwe kleur gekozen. Het doet denken aan de kleuren van vorig jaar, al is de kleur blauw nu anders.

Heden en verleden

De kleuren kunnen zowel met het heden als het verleden van Ferrari worden geassocieerd. Ferrari reed vroeger immers ook met witte racepakken, ver voordat dit een perfect uithangbord werd voor sponsors.

Deze kleuren verwijzen ook naar de huidige titelsponsor van Ferrari: HP. Het bedrijf deelde al eerste de hints op een speciale aanpassing voor Miami. Het is niet bekend of ze ook iets aan de livery gaan aanpassen. De racepakken voor Miami vallen in ieder geval in de smaak bij de fans.

Eerder vandaag presenteerde Sauber wel een speciale kleurstelling voor het weekend in de staat Florida. Het team van Racing Bulls komt waarschijnlijk ook met iets speciaals. Het is onduidelijk of meer teams dit pad gaan volgen.