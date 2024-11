Horner gespot in motorhome Williams, Vowles reageert gevat

In de Formule 1-paddock in Brazilië werd Red Bull-teambaas Christian Horner gespot toen hij het motorhome van het team van Williams verliet. De Brit gaf gisteren aan dat hij Williams-rijder Franco Colapinto een 'interessante coureur' vindt, waardoor de optelsom wel gemaakt kon worden. Volgens Williams-teambaas James Vowles was Horner echter om een andere reden aanwezig bij het team uit Grove.

Williams-coureur Franco Colapinto, die Logan Sargeant sinds de Grand Prix van Italië vervangt, maakt erg veel indruk in de FW46, en dat is Red Bull ook niet ontgaan. Volgens Auto, Motor und Sport zou Red Bull interesse hebben in de Williams-junior, die nog geen zitje heeft voor volgend jaar. Red Bull heeft nog wel een zitje voor de Argentijn die eventueel in zou kunnen stappen bij het team van Visa Cash App RB, waar alleen Yuki Tsunoda een contract heeft voor volgend jaar. Daarnaast staat ook de toekomst van Sergio Perez onder druk, waardoor er mogelijk zelfs twee plaatsen vrij zijn bij de teams van de Oostenrijkse energiedrankenfabrikant.

Red Bull-teambaas Christian Horner flirtte gisteren tijdens de mediadag ook openlijk met Colapinto en stelde dat hij een "slechte teambaas" zou zijn als hij niet zou onderzoeken of de Argentijn beschikbaar zou zijn. Deze beschikbaarheid lijkt hij ook letterlijk uitgezocht te hebben, want hij werd op Interlagos gespot toen hij het motorhome van Williams uit kwam lopen.

Daarom vroegen journalisten ook aan de teambaas van de renstal uit Grove, James Vowles, of Horner bij Williams aanwezig was om over Colapinto te komen praten. De Brit reageerde daar gewiekst op: "We hebben onlangs een nieuwe koffiesponsor aan ons verbonden. Het gaat om Reviva, een submerk van Gulf [ook een Williams-sponsor, red.]. Christian [Horner, red.] wilde die koffie heel graag eens uitproberen. Hij heeft ervan genoten."