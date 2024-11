Uitslag Sprint Kwalificatie Brazilië: Razendsnelle Piastri pakt sprintpole af van Norris, Verstappen vierde

De startopstelling voor de Braziliaanse sprintrace is bekend. In de sprint kwalificatie werd zojuist de snelste tijd neergezet door Oscar Piastri. Hij deelt morgen de eerste startrij in de sprintrace met Lando Norris. De derde plaats in de sprint kwalificatie werd gepakt door Charles Leclerc.

SQ1

De weersomstandigheden zagen er bij het begin van de sprint kwalificatie compleet anders uit dan tijdens de training. De lucht was niet langer blauw, maar grijs. De wolken waren ook donker en er leek zelfs een kans op regen te zijn.

De teams wilden geen risico nemen en als een peleton wilde dieren kwamen ze direct de baan op. Nier iedereen deed dat, Max Verstappen wachtte rustig op zijn beurt en hij kwam als laatste het opvallend hobbelige asfalt op. De baan is onlangs opnieuw geasfalteerd, maar ook nu hadden veel coureurs last van de ondergrond.

Oliver Bearman leek helemaal nergens last van te hebben. De jonge Brit werd vanochtend ingevlogen als tijdelijke vervanger van de zieke Kevin Magnussen en hij schoot door naar SQ2. Dat gold voor echter niet voor Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Guanyu Zhou.

SQ2

De wolken werden steeds donkerder, dus bij de start van SQ2 was het direct weer druk. Veel coureurs doken direct de baan op, maar Max Verstappen niet. Red Bull koos voor een rustig moment, en dat wierp zijn vruchten af. Verstappen was snel en ging door naar de laatste fase van de sessie.

Dat gold niet voor Verstappens teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kwam wel naar buiten voor een tweede run, maar het was te laat. Hij kon zijn ronde niet beginnen en hij viel af. Hij was niet de enige grote naam die vroeg kon gaan douchen, want ook Lewis Hamilton viel af. Naast Perez en Hamilton was de sessie ook voorbij voor Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Valtteri Bottas.

SQ3

De lucht was nog steeds donker, maar er viel geen druppel. Toch koos McLaren ervoor om direct de baan op te gaan, en dat betekende dat ze het rijk alleen hadden. Alleen Alexander Albon reed ook zijn rondjes op de baan. Na een paar minuten kwamen de overige coureurs ook de baan op. Maar McLaren was veel sneller dan de rest van het veld. Lando Norris leek de sprintpole te gaan pakken, maar hij werd verslagen door zijn teamgenoot Oscar Piastri. De altijd rustige Australiër was net iets sneller. Max Verstappen noteerde ook paarse sectortijden, maar het was slechts genoeg voor de vierde plaats.